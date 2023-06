Euer alter Fernseher braucht ein Upgrade? Dann bekommt ihr bei Amazon jetzt eine großartige Gelegenheit dazu: Ihr könnt euch dort einen 4K-Fernseher aus der Crystal-Serie von Samsung für weniger als 500 Euro sichern. Hier bekommt ihr die Details.

55-Zoll-Fernseher von Samsung für unter 500 € bei Amazon

Den 55-Zoll-Fernseher aus der AU7199-Serie von Samsung gibt es bei Amazon aktuell zum Schnäppchenpreis von 494 Euro inklusive Versand (Angebot bei Amazon ansehen). Bei anderen Anbietern zahlt ihr mindestens 520 Euro inklusive Versand, somit bekommt ihr hier einen guten Deal. Wer sich also gerade nach einem großen TV umschaut, könnte hier fündig werden.

Samsung GU55AU7199UXZG (55 Zoll) Statt 729 Euro UVP: 4K-LED TV mit Crystal-4K-Prozessor, Triple Tuner und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.06.2023 14:06 Uhr

Was taugt der Samsung Crystal AU7199 4K-TV?

Die Smart-TV-Oberfläche des Samsung ist gut gefüllt und beinhaltet die zu erwartenden Apps, Mediatheken und Streamingdienste. Natürlich sind Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und Co. bereits vorinstalliert. Ein einzelner Triple-Tuner sorgt allerdings dafür, dass es beim TV-Programm weder möglich ist, das laufende Programm zu pausieren, noch einen Sender aufzunehmen. Der Tuner ist dafür aber schnell, Sender wechseln innerhalb von 1 - 2 Sekunden. Der TV ist mit Alexa kompatibel und kann so auch per Stimmsteuerung bedient werden.

Das verbaute 4K-Display unterstützt HDR und stellt den erweiterten Farbraum mit über einer Milliarde Farben dar. Die vergleichsweise geringe Leuchtkraft sorgt allerdings dafür, dass das volle HDR-Potenzial nicht immer ausgeschöpft werden kann. Hier müsste man dann doch zu QLED- oder OLED-Geräten greifen, welche allerdings natürlich noch einmal eine Ecke teurer sind.

Was OLED kann und ob es das Richtige für euch ist, könnt ihr euch in folgendem Video ansehen:

Die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben gute 4,5 von 5 Sternen bei über 4.800 Bewertungen. Der TV lohnt sich für alle, die einen großen Fernseher haben wollen, der im Vergleich nicht allzu viel kostet. Man bekommt ein 4K-Panel und kann so gut wie alle Streaming-Dienste erreichen oder herunterladen – einem tollen Streaming- und TV-Genuss steht also kaum etwas im Wege.

Samsung GU55AU7199UXZG (55 Zoll) jetzt ab 494,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.06.2023 14:06 Uhr

Die technischen Details im Überblick

4K Ultra HD (3.840 × 2.160)

HDR und 60 Hz

Bildschirmdiagonale: 55 Zoll

Google-Assistant und Chromecast integriert

Triple Tuner: DVB-C/S2/T2 HD

Anschlüsse: 3× HDMI 2.0, 1× USB, CI+, Antenna In (RF), Digital Optical Audio Output, LAN

