In der Gamer-Gemeinschaft zählte der Apple Mac bisher nicht zu den bevorzugten Geräten. Jetzt hat der Mac sogar den letzten Platz belegt.

Die Ergebnisse für die Steam-Hard- & Softwareumfrage aus dem Monat Juli 2023 sind da und lassen Mac als neues Schlusslicht in Sachen Gaming-Hardware aufleuchten. Steam führt jeden Monat eine Umfrage für seine Nutzer durch. Sie beantworten anonym, welche Soft- und Hardware sie fürs Gamen benutzen. Die gesammelten Informationen helfen Steam dabei, zukünftige Entscheidung in Sachen Technologien und anzubietende Produkte zu treffen. Einer muss den letzten Platz belegen und das ist seit neuestem der Mac von Apple.

Die Steam-Hard- & Softwareumfrage gibt Aufschluss

Insgesamt gibt es drei große Plätze, die es in der Software-Welt in Sachen Gaming zu belegen gilt. Diese drei Plätze teilen das Betriebssystem Windows, Linux und macOS unter sich auf. Im Monat Juli berichteten 96,21 % der Steam-Nutzer, dass sie auf einem Windows-Rechner zocken. Egal, wer den zweiten Platz belegt, es ist sehr unwahrscheinlich den Vorreiter Windows einzuholen, da es das beste Betriebssystem fürs Zocken mit Steam bleibt. Linux belegte den zweiten Platz mit 1,96 % und macOS erreichte nur 1,84 % und packte sich selbst so auf den letzten dieser drei Plätze. Noch nie zuvor wurde ein derart hohes Ergebnis für das Linux-Betriebssystem erzielt, was einen neuen Rekord darstellt. Allerdings kann dieser Sprung auch von dem Steam Deck kommen, da dieses das Betriebssystem Linux benutzt.

Darum ist Gaming auf einem Mac nicht zu empfehlen

Kurz gesagt sind die Macs nicht fürs Gaming gemacht, da das Betriebssystem die Spieleanforderungen einfach nicht erfüllt. Ein simples Point & Click-Adventure wird wohl noch funktionieren, doch bei dem neuesten Ego-Shooter hört es dann auch schon wieder auf. Steam und andere Spieleanbieter müssen immer eine separate Spieleversion für Macs anbieten, was mit Mehraufwand verbunden ist. Das erklärt vielleicht, warum es nicht so viele Videospiele für die Macs gibt. Alternativ kann man sich Windows auf dem Mac installieren, es stellt sich jedoch die Frage, ob sich dann nicht gleich der Kauf eines Windows-PC mehr lohnt. Zum Zocken sind diese nämlich immer noch am besten.

