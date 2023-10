Apple-Hammer: iPhone 14 Pro mit 25‑GB‑Tarif zum Sparpreis + Watch 8 LTE geschenkt

Bei o2 gibt es gerade ein attraktives Tarifpaket inklusive iPhone 14 Pro. Hier könnt ihr euch das Top-Smartphone von Apple inklusive 25 GB 5G, Allnet-Flat und SMS-Flat zu einem echten Hammerpreis sichern. Obendrauf gibt es sogar noch die Apple Watch 8 LTE ohne Aufpreis. Wir haben die Aktion unter die Lupe genommen und zeigen euch, warum es sich um ein Top-Angebot handelt.

o2: iPhone 14 Pro, Apple Watch 8 & 25 GB 5G zum Sparpreis

o2 bietet euch gerade einen sehr guten Deal für das iPhone 14 in der Pro-Variante. Ihr bekommt das Apple-Smartphone zusammen mit der Apple Watch 8 LTE für 69,99 Euro im Monat (Angebot bei o2 ansehen). Dazu gibt es einen sehr potenten Tarif mit 25 GB Datenvolumen im o2-Netz. Einmalig werden 5,99 Euro für Zuzahlung und Versandkosten berechnet. Der Anschlusspreis entfällt. Das Besondere an diesem Tarif: Pro Jahr erhaltet ihr 5 GB Datenvolumen dazu. Im zweiten Jahr habt ihr also schon 30 GB Datenvolumen. Nehmt ihr eure alte Rufnummer mit, bekommt ihr zudem satte 200 Euro Wechselbonus gutgeschrieben.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Mobile M

Allnet- und SMS-Flat

25 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

Ratenzahlung über 36 Monate

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Pro Jahr steigt das Datenvolumen um 5 GB an

an Apple Watch 8 LTE (45 mm) im Wert von 243 Euro geschenkt

200 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Apple iPhone 14 Pro mit Vertrag: Darum lohnt sich der Deal

Unsere Beispielrechnung bezieht sich auf eine Ratenzahlung von 36 Monaten. Es ist auch möglich, das Gerät über 24 Monate abzubezahlen. Die Mindestlaufzeit des Tarifs beträgt dabei immer 24 Monate, sie ist unabhängig vom gewählten Ratenplan.

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 69,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) gratis Versandkosten

(einmalig) 4,99 Gesamtkosten nach 36 Monaten 2.525,63 Euro Gerätewerte

(aktuelle Online-Bestpreise laut idealo.de) 996 Euro (Handy) + 573 Euro (Watch) Wechselbonus 200 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus) 956,54 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 26,57 Euro Zum Angebot bei o2

Das Apple iPhone 14 Pro mit 128 GB kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell rund 996 Euro (inklusive Versand). Die Apple Watch S8 LTE (45 mm) schlägt mit mindestens 573 Euro zu Buche. Zieht man diese Beträge sowie den Wechselbonus von den Gesamtkosten über die 36 Monate Laufzeit ab, so wird klar, dass ihr hier effektiv nur 26,57 Euro im Monat zahlt – ein günstiger Preis für eine Allnet/SMS-Flat mit 25 GB Datenvolumen.

