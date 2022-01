Die Satellitenbilder von Google Maps bieten einen ausgiebigen Blick auf die Welt. Im Kartenwerk finden sich dabei auch zahlreiche Kuriositäten. So seht ihr dort zum Beispiel einen „Stealth Bomber“.

Bereits Ende 2021 wurde ein Stealth-Bomber bei Google Maps entdeckt. Einen entsprechenden Hinweis gab es bei Reddit. Ein Link auf die Koordinaten kursiert zwar im Netz, inzwischen wurde der Bomber jedoch aus dem Satellitenbild entfernt. Doch es gibt immer noch ein kurioses Bild mit einem „B2“-Flugzeug, das ihr im Kartenwerk von Google entdecken könnt.

B2 Stealth-Bomber bei Google Maps: Link zu den Koordinaten

Flugzeuge werden allgemein aus den Satellitenbildern von Google herausgefiltert, schließlich würde man vor lauter Luftverkehr vermutlich nicht viel von den eigentlichen Landschaften sehen. Manchmal rutscht aber doch der eine Flieger durch, wie jetzt beim „B2 Stealth Bomber“. Die Aufnahme ist besonders kurios, da der „Stealth Bomber“ dafür bekannt ist, auf einem Radar unsichtbar zu sein. Den inzwischen entfernen Flieger könnt ihr noch auf Screenshots entdecken:

Wollt ihr ein echtes Modell auf der Karte sehen, schaut hier vorbei:

Achtet darauf, die Karte in der Satellitenansicht zu betrachten. Hierbei handelt es sich um ein Flugzeug auf einem Flughafen, das sich nicht in der Luft befindet, sondern einen Unfall hatte. Das Flugzeug befindet sich auf der „Whiteman Air Force Base“ in Missouri.

Was ist so besonders am „B2 Stealth-Bomber“?

Beim „B2“ handelt es sich um den wohl bekanntesten Tarnkappenbomber. Es gilt als das teuerste Militärflugzeug der Welt. Von zunächst 132 von der „US Air Force“ geplanten Flugzeugen wurden vermutlich nur 21 tatsächlich gebaut.

Die Kosten für die Entwicklung mit eingerechnet, soll der Stückpreis bei rund 2 Milliarden US-Dollar liegen. In „echt“ werden vermutlich die wenigsten einen „Stealth Bomber“ zu sehen bekommen, bei Google Maps habt ihr aber noch die Gelegenheit dazu. Es gilt aber, schnell zu sein, da die aktuelle Aufnahme wie auch schon die bisherigen Entdeckungen bald gelöscht werden könnte.

