Thermomix-Alternativen gibt es von vielen verschiedenen Herstellern. Lidl ist bereits mit einem echt starken Konkurrenzprodukt auf dem Markt und jetzt folgt auch Aldi. Bald wird man die umfangreiche Küchenmaschine mit großem Display, vielen Rezepten und Zugang zum Internet zu einem richtig günstigen Preis kaufen können.

Aldi verkauft bald echte Thermomix-Alternative

Der Thermomix ist extrem beliebt, kostet aber auch sehr viel Geld. Seit einigen Jahren kommen deswegen immer mehr Alternativen auf den Markt. Aldi hat auch schon so eine Küchenmaschine verkauft, die aber nur einen eingeschränkten Funktionsumfang bietet. Ab dem 21. März gibt es eine echte Thermomix-Alternative für 349 Euro im Angebot. Diese bietet alles, was man von einem solchen Gerät erwartet:

Im Vergleich zu der bisherigen Thermomix-Alternative von Aldi ist bei der neuen Generation alles dabei. Ihr habt Zugang zum Internet, ein großes Display und sogar eine App fürs Smartphone zur Verfügung. Darüber könnt ihr die Küchenmaschine bedienen und Rezepten Schritt für Schritt folgen. Der Funktionsumfang ist riesig und die Aldi-Küchenmaschine kann alles machen, was ihr so von einer Thermomix-Alternative erwartet.

Für wen lohnt sich der Kauf der Aldi-Küchenmaschine?

Im Grunde für alle, die sich eigentlich einen Thermomix kaufen, aber nicht so viel Geld ausgeben wollen. Die neue Küchenmaschine von Aldi kann im Grunde alles, was das viel teurere Original auch kann. Bisher gibt es aber noch keine Erfahrungsberichte, wie gut das Modell von Aldi wirklich ist, da es sich um eine komplette Neuentwicklung handelt. Lidl bietet mit der „Monsieur Cuisine“ ebenfalls eine Thermomix-Alternative an, gegen die sogar geklagt wurde. Sie wurde daraufhin verändert und ging wieder in den Verkauf. Das allein zeigt, wie gut die günstigen Alternativen geworden sind.

