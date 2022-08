Die verkürzte Sommerpause ist vorbei und die Bundesliga geht heute endlich wieder los. GIGA klärt, wer die Rechte an den Übertragungen in dieser Spielzeit hält und welche Abos ihr braucht, um die die Bundesliga-Saison 2022/23 im TV und Live-Stream zu verfolgen.

Bundesliga Facts

Den Bundesliga-Auftakt seht ihr heute kostenlos und ohne Abo live im Free-TV. Anders als in der Vergangenheit wird das Eröffnungsspiel aber nicht bei den Öffentlich-rechtlichen gezeigt. Stattdessen könnt ihr zu Eintracht Frankfurt gegen Bayern München im TV und Stream bei Sat.1 einschalten. Der Anstoß erfolgt um 20:30 Uhr. Online gibt es den Sat.1-Live-Stream im Webangebot oder über die Apps des Free-TV-Senders oder bei ran.de.

Bilderstrecke starten (12 Bilder) WM 2018: Die besten Fußballsprüche für WhatsApp und Co.

Doch wer zeigt jetzt eigentlich alle weiteren Spiele der Bundesliga 2022/23 im TV oder Live-Stream? Sky? Eurosport – oder doch „DAZN“? Was ist mit Free-TV-Übertragungen? Die Bundesliga live in voller Länge anbieten zu können ist ein attraktives Geschäft und auch die Rechte für die Bundesliga-Highlights sind heiß begehrt. Für die Saison 2022/23 gibt es keine Änderung im Vergleich zur Vorsaison. Wir bringen für euch Ordnung in das ganze Wirrwarr und erklären, wer an welchem Tag die Live-Spiele der Bundesliga zeigt. Wer alle Spiele günstig sehen will, kann zum Saisonstart das Kombi-Paket mit DAZN und Sky buchen:

Bundesliga 2022/23 im TV & Stream: Diese Anbieter zeigen Spiele

Nachdem man früher eine Sky-Mitgliedschaft (oder ein „Supersport Ticket“) und zusätzlich ein „Eurosport Player“-Abonnement brauchte, um alle Spiele empfangen zu können, sieht es zur Spielzeit 2022/23 genauso aus wie im letzten Spieljahr. Sky überträgt weiterhin die Samstagsspiele, DAZN übernimmt die regulären Partien am Freitag und Sonntag.

1. Bundesliga 2022/23 Live-Stream bei DAZN und Sky: Spiele und Abo-Kosten

Bei folgenden Diensten gibt es die Spiele der 1. Bundesliga im Live-Stream und TV:

Freitag: 20:30 Uhr bei DAZN

Samstag: 15:30 Uhr und das Top-Spiel des Spieltags ab 18:30 Uhr bei Sky

Sonntag: 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr bei DAZN . Die Sonntagsspiele um 13:03 Uhr wurden gestrichen, dafür gibt es mit 19:30 Uhr je ein Spiel pro Spieltag zu einer neuen Spielzeit.

. Die Sonntagsspiele um 13:03 Uhr wurden gestrichen, dafür gibt es mit 19:30 Uhr je ein Spiel pro Spieltag zu einer neuen Spielzeit. Montag: Die ungeliebten Montagsspiele gibt es nicht mehr.

Dienstag und Mittwoch: 18:30 und 20:30 Uhr bei Sky

Sat.1 zeigt 3 Spiele live im Free-TV. Dabei handelt es sich um das Eröffnungsspiel, eine Partie am 17. Spieltag und eine Begegnung am 18. Bundesliga-Spieltag. Daneben seht ihr bei Sat.1 den Supercup und die Relegations-Spiele.

Sky wird 170 Spiele sowie die beliebten Live-Konferenzen am Samstag exklusiv zeigen.

Wenn ihr ein DAZN-Abonnement abschließt, könnt ihr folgende Spiele der 1. Bundesliga im Live-Stream sehen:

Freitag, 20.30 Uhr

Sonntag, 15.30 Uhr

Sonntag, 17.30 Uhr

Sonntag, 19.30 Uhr

Das kostet die DAZN-Mitgliedschaft

Mit dem größeren Umfang an Bundesliga-Live-Spielen erhöht der Sport-Streaming-Dienst noch einmal die Preise. Monatlich zahlt ihr dann nicht mehr wie früher noch 11,99 Euro, sondern inzwischen 29,99 Euro. Schließt ihr direkt ein Jahresabo ab, bezahlt ihr einmalig 274,99 Euro. Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei DAZN nicht mehr. Das Sport-Programm von DAZN lässt sich bequem über den Browser, Android- oder iOS-Apps, Fire TV, Apple TV und einige Smart-TVs abrufen.

1. und 2. Bundesliga bei Sky und „WOW“ im TV & Live-Stream

Mit einer Sky-Mitgliedschaft empfangt ihr auch weiterhin alle regulären Samstags-Spiele sowie die Spiele in den englischen Wochen. Die Übertragung der 2. Bundesliga im TV und Live-Stream findet auch diesmal auf Sky statt.

1. Bundesliga bei Sky: Übersicht

Samstags-Spiele

Dienstag- und Mittwoch-Spiele

(Champions League)

(DFB-Pokal)

Wer sich nicht mit den Kosten für ein langfristiges Sky-Abonnement anfreunden kann, nutzt alternativ den monatlich kündbaren Service „WOW“. Hier zahlt ihr für den Zugang zu den Bundesliga-Spielen 24,99 Euro pro Monat. Es gibt allerdings immer mal wieder Angebote, bei denen ihr euch teilweise auch einen Monat für 9,99 Euro sichern könnt.

1. Bundesliga im Free-TV: Was zeigen ARD, ZDF & Co.?

Auch in der Bundesliga-Saison 2022/23 sieht es für Free-TV-Fußballfans eher mau aus. Für gewöhnlich wird nur ein Spiel pro Halbserie der Saison gezeigt. Es gibt also einige wenige Gelegenheiten, für die man nicht zwingend einen WOW-Zugang oder ein DAZN-Abo benötigt. Auch dieser Saison gibt es die Free-TV-Spiele der Bundesliga jedoch nicht bei ARD oder ZDF, sondern bei Sat.1.

1. Bundesliga im Free-TV: Übersicht

1. Spieltag: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München heute im Stream und TV bei Sat.1

17. Spieltag: Freitags-Spiel

18. Spieltag: Freitags-Spiel

DFL-Supercup

Neben den oben aufgeführten Begegnungen seht ihr außerdem einige Spiele der Europe League im Free-TV. Theoretisch kann sich an diesem Angebot noch etwas ändern. Sollte es weitere Partien bei ZDF oder zum Beispiel bei Nitro geben, erfahrt ihr es bei uns. Beim DFB-Pokal zeigen ZDF und ARD je eine bis maximal zwei Partien pro Runde. An anderer Stelle fassen wir zusammen, wo ihr die Bundesliga-Highlights sehen könnt und wie es mit den Radio-Übertragungen aussieht.

Quiz: Kennst du die Sternstunden der Apple-Keynotes?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.