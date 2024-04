eBay: Kann man mit Bitcoin bezahlen?

eBay ist eine der beliebtesten Plattformen für Online-Bestellungen. Für Käufe kann man verschiedene Bezahloptionen auswählen. Wie sieht es mit Bitcoin aus? Kann man mit Bitcoin bei eBay bezahlen?

Bitcoin Facts

Aktuell kann man bei eBay nicht direkt mit Bitcoin bezahlen.

Die Möglichkeit, Bitcoin auf eBay zu verwenden, ist für die Betreiber nicht rentabel.

eBay denkt jedoch gelegentlich über die Einführung von Bitcoin-Zahlungen nach, hat aber bisher keine konkreten Pläne.

Anzeige

Noch kann man bei eBay nicht mit Bitcoin bezahlen. In der Vergangenheit gab es aber wiederholt Gerüchte, dass sich das ändern könnte.

Kann man bald bei eBay mit Bitcoin bezahlen?

Glaubt man dem Krypto-Magazin The Merkle könnte eBay irgendwann in Zukunft eine Bezahlung mit Bitcoin ermöglichen. Realistisch gesehen, handelt es sich dabei aber wohl eher um Wunschträume der Krypto-Gemeinde. Bislang ist es für eBay nicht rentabel, Bitcoin als Bezahlungsoption zu benutzen. Die Gebühren für eine Transaktion sind zu hoch, die Bearbeitung der Anfragen dauert zu lange, außerdem ist der Kurs extrem instabil.

Anzeige

Bitcoin - Wie seriös ist das? Abonniere uns

auf YouTube

Genau aus diesen Gründen gehen andere Anbieter auch den umgekehrten Weg und entfernen Bitcoin wieder als Bezahlmodell, nachdem die Option kurz ausprobiert wurde. Ein Beispiel ist die digitale Spiele-Plattform Steam.

Anzeige

eBay denkt über Zahlungen mit Bitcoin nach

Auch wenn es derzeit keine Anzeichen dafür gibt, dass Bitcoin demnächst bei eBay eingeführt wird, denkt man bei dem Online-Auktionshaus zumindest immer wieder darüber nach. In einem Interview mit Yahoo Finance aus dem Jahr 2017 sagte der Vize-Präsident des Unternehmens, Scott Cutler, dass man bei eBay „ernsthaft erwäge“, die Kryptowährung als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Bitcoin sei ein Trend, den man nicht ignorieren könne, so Cuttler. Allerdings sei man bei eBay noch nicht so weit, Bitcoin einzuführen.

Mit Bitcoins bei eBay bezahlen: Das geht noch nicht

Auch 2021 erschienen Berichte darüber, dass eBay über Kryptowährungen als Zahlungsmittel nachdenken würde. Der Vorstandschef von eBay, Jamie Iannone, hat erklärt, dass man ständig nach neuen Zahlungsmöglichkeiten sucht und die Optionen zum Beispiel mit Apple und Google Pay bereits um einige digitale Varianten erweitert habe (Quelle: t-online.de).

Anzeige

Schon jetzt kann man bei einigen Drittanbieter-Dienste eBay-Geschenkkarten mit Bitcoin kaufen, die dann auf der Plattform verwendet werden können. Dieser Umweg ist aktuell die einzige Möglichkeit, indirekt mit Bitcoin bei eBay einzukaufen. Zahlungen für Einkäufe auf der Handlesplattform werden inzwischen über eBay und nicht direkt an einen Verkäufer durchgeführt (Kann man bei eBay noch bar bezahlen?). Dabei kann man nur auf die von eBay unterstützten Bezahlmethoden zurückgreifen. Es ist also nicht erlaubt, eine Bezahlung per Kryptowährung indirekt mit einem Verkäufer abzusprechen.

Bitcoins bei eBay kaufen

Ein klares Verbot gibt es für den Handel von Bitcoins bei eBay. Der direkte Kauf von Bitcoin auf eBay ist nicht möglich. Die Plattform verbietet den Verkauf von Kryptowährungen aufgrund von Sicherheitsbedenken und regulatorischen Einschränkungen (Quelle: eBay). Nutzer, die Bitcoin erwerben möchten, sollten daher auf spezialisierte Krypto-Börsen oder Peer-to-Peer-Plattformen zurückgreifen (Tipps für den Einstieg ins Krypto-Business). Beim Kauf von Bitcoin sollte man stets auf seriöse Plattformen und Verkäufer achten und Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Investition zu schützen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.