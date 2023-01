Beim Versuch, sich in der „eBay Kleinanzeigen“-App einzuloggen oder Nachrichten abzurufen, kann hin und wieder die Meldung „Es gibt ein technisches Problem“ erscheinen. Manchmal wird in der App auch ein „Netzwerkfehler“ angezeigt. Kann man gegen diese Störung etwas tun?

Derzeit kann man die Webseite von eBay-Kleinanzeigen nicht öffnen. Stattdessen erscheint lediglich die Fehlermeldung „An error occurred while processing your request“. Bei allestörungen.de gehen die Meldungen betroffener Nutzer in die Tausende. Ihr seid mit dem Problem also nicht alleine. Warum eBay Kleinanzeigen down ist und wie lange der Fehler noch anhalten wird, ist nicht bekannt. Die App funktioniert hingegen wie gewohnt. Habt ihr also dringende Geschäfte zu erledigen, wechselt auf die mobile Anwendung auf dem Smartphone.,