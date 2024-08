Fortnite-Fans aufgepasst: Diese 4 exklusiven LEGO-Sets könnt ihr jetzt vorbestellen

Für echte Fortnite-Fans hat LEGO ein paar ganz besondere Sets im Repertoire. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am besten jetzt schon sichern!



Ihr liebt es, euch im Battle-Royale-Style ins Getümmel zu stürzen und eure Gaming-Skills zu beweisen? Dann haben wir ganz besondere Empfehlungen für euch: Denn LEGO bietet exklusive Fortnite-Sets zum selber nachbauen, die unterschiedlicher nicht sein können und die ihr jetzt schon vorbestellen könnt.

Unsere Kollegen bei Familie.de empfehlen euch im Video noch mehr coole LEGO-Sets.

Das sind die 10 coolsten Lego-Sets

Schlachtenbus

Der Schlachtenbus als LEGO-Set. (© LEGO)

Am Anfang sind alle gleich: Jeder Fortnite-Spieler fängt hier an und startet vom fliegenden Bus aus in die Schlacht. Doch das kreative Design des ungewöhnlichen Gefährts macht sich sicher nicht nur im Spiel gut, sondern auch in eurem Zimmer als LEGO-Modell. Den Schlachtenbus könnt ihr als Set bei LEGO vorbestellen. Mit auf der Fahrt sind außerdem jede Menge diverse Fortnite-Kämpfer als Miniaturen dabei.

Vorratslama

Das Vorratslama als LEGO-Set. (© LEGO)

Was ist es für ein Glück, in Fortnite auf ein Vorratslama zu stoßen! Das freundliche Säugetier im Piñata-Look hat nämlich viele hilfreiche Ressourcen, Heilgegenstände und Granaten für euch auf Lager. Feiert das freundliche Lama doch gebührend mit einem LEGO-Set, das ihr auf der Webseite von LEGO direkt vorbestellen könnt.

Durr Burger

Der Durr Burger als LEGO-Set. (© LEGO)

Was wäre die Welt von Fortnite ohne den regelmäßigen Anblick einer Durr-Burger-Filiale? Ebenso schick macht sich das Maskottchen der Fast-Food-Kette sicherlich auch in eurem Regal. Werdet jeden Tag an eurer Lieblingsspiel erinnert und bestellt das Set am besten jetzt schon bei LEGO vor.

Knochi-Schali

Knochi-Schali als LEGO-Set. (© LEGO)

Für alle, die auf eine etwas größere Bau-Herausforderung stehen, bietet das Set zu Knochen-Schali die perfekte Challenge. Mit 1.414 Teilen dürfte euch die Figur, die einen epischen Skin aus Fortnite repräsentiert, ordentlich beschäftigen. Jetzt könnt ihr das exklusive Set bei LEGO vorbestellen.

