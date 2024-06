Freddie Mercurys Zähne: Das steckt hinter seinem Lächeln

Kaum ein Gebiss hat so viel Aufmerksamkeit bekommen wie das des „Queen“-Sängers. Aber was ist die Geschichte hinter Freddie Mercurys Zähnen?

Weiße Tanktops, gestreifte Hosen, der Schnurrbart: Die Liste an optischen Merkmalen von Freddie Mercury ist lang. Der Künstler wechselte immer wieder die Kostüme, trug auch mal eine Krone oder eben einen Rock. Doch all diese Dinge, an denen man den Sänger gut erkennen konnte, waren vergänglich – bis auf seine Zähne.

Diese konnten sich, gerade wenn man ein Sänger ist, nur schlecht verstecken lassen. Aber was war eigentlich das Problem mit Freddie Mercurys Zähnen? Der Sänger hatte einen ausgeprägten Überbiss, bei dem seine Zähne auch etwas weiter nach vorne ausgerichtet waren.

Eine paar Zähne zu viel

Genau genommen war Mercury von Mesiodentes betroffen. Ein besonders seltener Fall in der Zahnmedizin, bei dem eine Person überzählige Zähne hat. In Freddies Fall waren es sogar vier Zähne mehr, als bei einem herkömmlichen Gebiss.

Durch die vielen Zähne war kaum Platz im Oberkiefer des Sängers, weswegen sich diese nach vorne drückten. Zusätzlich waren die Schneidezähne von Mercury stark ausgeprägt, was zu dem Lächeln geführt hat, von dem nicht besonders viele Menschen in den Genuss gekommen sind.

Freddies Zähne und der Weg zur Selbstakzeptanz

Als Mercury noch ein Junge war und Farrokh Bulsara hieß, wurde ihm der Spitzname „Bucky“ zuteil. Der Spitzname kommt von dem englischen Begriff „Buck Teeth“ welcher Zähne beschreibt, die nach vorne hinaus abstehen. Gerade in seinem jungen Alter war das Grund genug, sein Lächeln zu verstecken.

In den späteren Jahren neigte Mercury dazu, seine Oberlippe über seinen Zähnen zu platzieren und Methoden zu finden, um auf der Bühne das Mikrofon seinen Mund verdecken zu lassen. Brian May, Gründungsmitglied von „Queen“ war zeitweise sogar besorgt darum, dass Mercurys Zähne nicht gut bei dem Publikum ankommen könnten – Freddies Stimme überzeugte die anderen Mitglieder, ihn dann doch in die Band aufzunehmen.

Obwohl sich Mercury mit seinen Zähnen geplagt gefühlt hat, hat er sich gegen eine kieferorthopädische Behandlung entschieden. Doch der Sänger war der Überzeugung, dass seine Zähne ein Teil seiner einzigartigen Stimme waren. Er glaubte, dass er durch den vielen Platz innerhalb seines Mundes auch eine höhere Menge an Tönen treffen konnte.

Dass Mercury ein äußerst talentierter Sänger mit einer einzigartigen Stimme war, ist keine Frage. Immerhin konnte diese vier Oktaven umfassen. Seine Zähne waren aber nicht der eigentliche Grund für sein Talent. Freddie Mercury hatte aber eine Tendenz, besonders in den späteren Jahren, alte Dinge, die sich bewiesen haben, beizubehalten anstatt neue Dinge zu verwenden.

So hat er zum Beispiel darauf bestanden, ein verkabeltes Mikrofon zu nutzen – obwohl es innerhalb seiner Karriere bereits Funkmikrofone gab. Auch sein Haustelefon soll noch eine Drehscheibe gehabt haben, anstatt einem Tastentelefon gewichen zu sein. Ganz nach dem Motto: Wenn etwas nicht kaputt ist, muss man es nicht reparieren.

Schlussendlich litt der Sänger an etwas, das auch viele andere Menschen zu schaffen macht. Schiefe, krumme, verfärbte oder anders aussehende Zähne können schnell zu Selbstzweifeln führen und dazu, dass ein Lächeln versteckt wird. In Freddie Mercurys Fall, konnte er seine Zähne akzeptieren, indem er sie mit seinem einzigartigen Talent in Verbindung brachte.

„Queen“ ist eine der Bands, deren Alben es auf die Liste der erfolgreichsten Platten aller Zeiten geschafft hat. Wer sich mit ihnen auf der Liste tummelt, seht ihr hier:

