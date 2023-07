Mit dem ING-DiBa-Login erhaltet ihr Zugriff auf das Online-Banking-Portal der ING-Bank und könnt euer Konto und das Depot verwalten. Wir erklären, was ihr beim Anmeldeprozess beachten müsst und was ihr bei Problemen mit dem ING-DiBa-Login machen solltet.

Aktuell ist der ING-Login nicht möglich. Zahlreiche Nutzer melden Probleme beim Versuch, sich im Online-Banking anzumelden. Falls ihr also nicht in eure Konto-Übersicht gelangen könnt, liegt das nicht an euch, eurem Smartphone , dem PC oder der Internet-Verbindung, sondern direkt am Anbieter. Bei allestörungen.de mehren sich seit ca. 12. Uhr die Meldungen betroffener Nutzer. Wie lange der ING-Login down bleibt, ist nicht bekannt.