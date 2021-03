Frage 1 von 1

WhatsApp und Instagram werden voraussichtlich umbenannt. Was hältst du von dieser Entscheidung des Facebook-Konzerns?

„WhatsApp from Facebook“ und „Instagram from Facebook“ – so könnten die beiden Apps zukünftig heißen. So will der Mutterkonzern Facebook den Nutzern klar machen, welche Produkte und Dienste zu ihm gehören.