In Linux kopiert ihr Ordner und Dateien mit dem CP-Befehl schnell und effizient im Terminal. Anhand dieser Beispiele meistert ihr den CP-Befehl.

CP-Befehl: Was tut er?

Der CP-Befehl kopiert Dateien und Verzeichnisse in Linux. Er gehört zu den sogenanntem „GNU Core Utilities“ (Coreutils), die sich über das Terminal ausführen lassen. Wird der Befehl zusammen mit bestimmten Optionen ausgeführt, ist er noch mächtiger.

Die Syntax von CP

cp [Option] [Quelle(n)] [Ziel]

CP: Kopieren in Linux

Folgende Beispiele zeigen euch, was der CP-Befehl alles bewirken kann.

Angenommen ihr befindet euch in einem Verzeichnis, das die Datei „Text1.txt“ enthält. Um die Datei in euer Heimverzeichnis zu kopieren, lautet der Befehl:

cp Text1.txt ~

oder:

cp Text1.txt /home/benutzer/

Das „benutzer“ ersetzt ihr durch euren Benutzernamen in Linux. Ihr erhaltet keine Bestätigung im Terminal. Es gibt nur eine Ausgabe, wenn der Befehl gescheitert ist.

Um mehrere Dateien zu kopieren, lautet der Befehl analog wie folgt:

cp text1.txt text2.txt text3.txt /pfad/zum/zielordner/

Erklärung: Linux erstellt eine Kopie der Dateien „text1.txt“, „text2.txt, und „text3.txt“ im Verzeichnis /pfad/zum/zielordner/.

Ihr könnt im CP-Befehl auch angeben, welchen Dateinamen die kopierte Datei im Zielordner erhalten soll:

cp text1.txt /pfad/zum/zielordner/ „Meine Einkaufliste.txt“

Erklärung: Linux erstellt eine Kopie der Datei „text1.txt“ mit dem Dateinamen „Meine Einkaufsliste.txt“ im Ordner /pfad/zum/zielordner/.

Wenn ihr den Zielordner weglasst, erstellt Linux eine Kopie der Originaldatei im gleichen Verzeichnis mit dem angegebenen Dateinamen:

cp text1.txt text2.txt

Erklärung: Linux erstellt eine Kopie der Datei „text1.txt“ mit dem Dateinamen „text2.txt“.

CP mit Optionen nutzen

Einen Ordner kopieren

Um Ordner zu kopieren, benötigt ihr die Option „-r“ (rekursiv):

cp Textsammlung /pfad/zum/ziel/

Erklärung: Kopiert den Ordner „Textsammlung“ in das Verzeichnis /pfad/zum/ziel/.

Wenn ihr mit CP eine Datei in Linux kopiert, erhält diese das aktuelle Erstellungsdatum. Wenn ihr aber wirklich alle Attribute und Metadaten der ursprünglichen Datei in der Kopie beibehalten möchtet, geht das mit der Option „-a“ (archive):

cp -a text1.txt text2.txt

Erklärung: Hierbei erstellt Linux eine Kopie von „text1.txt“ mit dem Dateinamen „text2.txt“. Beide Dateien haben die gleichen Zugriffsrechte und Metadaten. Dazu gehört auch das Erstellungsdatum.

Nummeriertes Backup erstellen

Angenommen ihr schreibt an einer Arbeit und möchtet die zugehörige Textdatei regelmäßig als Backup sichern, sodass ihr auf frühere Zustände zurückgreifen könnt. Dafür nutzt ihr den folgenden Befehl:

cp -f -v --backup=numbered text.txt text.txt

Erklärung: Der Befehl erstellt ein Backup der Datei „text.txt“ im gleichen Ordner. Damit das funktioniert, wird die Option „-f“ benötigt. Außerdem zeigt uns die Option „-v“ an, was der Befehl bewirkt hat. Die Ausgabe sieht so aus:

Wenn ihr im Ordner schaut, werdet ihr die Dateien „text.txt.~1~“, „text.txt.~1~“ und „text.txt.~1~“ aber nicht sehen, weil sie standardmäßig versteckt erstellt werden. Drückt im Datei-Manager die Tastenkombination [Strg] + [H], um versteckte Dateien und Ordner anzuzeigen:

Um die Backup-Dateien zu öffnen, zieht ihr sie mit der Maus in das zugehörige Programm, das diese lesen kann. In unserem Beispiel ist es ein gewöhnlicher Texteditor wie Xed oder Gedit.

Liste von CP-Optionen

Diese Liste zeigt die wichtigsten Optionen für den CP-Befehl und was sie bewirken: