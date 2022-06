Die Telekom baut ihr Live-Sport-Programm aus und führt die „MegaSport“-Option bei „Magenta TV“ ein. In unserer Übersicht erfahrt ihr, was das Sportpaket kostet, was es zu sehen gibt und wie man sich dafür anmeldet.

Die Option richtet sich an alle, die von Live-Sport nicht genug bekommen können. Der Zugang vereint die Sport-Streaming-Dienste DAZN, WOW (früher Sky Ticket) und MagentaSport. Für den Zugang zu MegaSport muss ein Abonnement gebucht werden. Einen kostenlosen Probemonat gibt es nicht. Zum Start des Senderpakets gibt es den Zugang aber günstiger.

Was kostet MegaSport bei Magenta TV?

Das Kostet das MegaSport-Abo:

Zum Start bietet die Telekom eine Aktion, bei der man 39 Euro pro Monat im ersten Jahr bezahlt.

pro Monat im ersten Jahr bezahlt. Ab dem 13. Monat kostet der Dienst 48 Euro monatlich.

monatlich. Das Angebot mit dem vergünstigten Zugang endet am 31. August 2022. Wer sich ab dem 1. September anmeldet, bezahlt 45 Euro in den ersten 12 Monaten und anschließend 48 Euro pro Monat.

in den ersten 12 Monaten und anschließend 48 Euro pro Monat. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei 12 Monaten . Es gibt nur ein 12-Monats-Abo und keine monatlich kündbare Option .

. Es gibt nur ein 12-Monats-Abo und . Der Einzelpreis für alle Dienste beträgt 51,94 Euro im Monat. Wer also alle Drei Dienste nutzen will, kann mit der MegaSport-Option sparen.

Magenta TV: Wie kann man sie bei MegaSport anmelden?

Magenta-TV-MegaSport kann nur von Kunden gebucht werden, die einen MagentaZuhause-Vertrag mit MagentaTV-Option bei der Telekom haben. Wer den reinen Streaming-Dienst von Magenta TV gebucht hat und keine Internet- und Festnetz-Flat hat, kann sich nicht für die MegaSport-Option anmelden.

Auf der Angebotsseite gibt es zwar die Option „Ich bin noch kein MagentaTV-Kunde“. Allerdings erreicht man nach dem Klick von „Jetzt buchen“ die Auswahlseite für einen Telekom-Internet-Vertrag.

Hat man DAZN, WOW oder MagentaSport bereits über die Telekom gebucht, endet dieses Abo automatisch, sobald man sich für die MegaSport-Option entscheidet.

Was gibt es bei Magenta TV MegaSport zu sehen?

Diese Inhalte gibt es mit der „MegaSport“-Option:

WOW zeigt unter anderem die Samstagsspiele in der Fußball-Bundesliga sowie alle Begegnungen in der 2. Bundesliga. Zudem seht ihr hier die „Premier League“, alle DFB-Pokal-Spiele, NHL-Eishockey, Formel 1 und Handball aus der deutschen Bundesliga.

DAZN zeigt die Bundesliga am Freitag und Sonntag, alle Spiele der UEFA Champions League außer je einem Dienstagsspiel. Zudem gibt es hier Live-Übertragungen aus verschiedenen Fußball-Ligen, etwa aus Spanien, Italien und Frankreich. Zudem könnt ihr hier die wöchentlichen WWE-Shows RAW und SmackDown live sehen.

zeigt die Bundesliga am Freitag und Sonntag, alle Spiele der UEFA Champions League außer je einem Dienstagsspiel. Zudem gibt es hier Live-Übertragungen aus verschiedenen Fußball-Ligen, etwa aus Spanien, Italien und Frankreich. Zudem könnt ihr hier die wöchentlichen WWE-Shows RAW und SmackDown live sehen. MagentaSport überträgt die 3. Fußball-Liga und die Frauenfußball-Bundesliga aus Deutschland. Zudem seht ihr hier Spiele der deutschen Eishockey-Liga DEL, NBA und NFL-Football.

Die Inhalte lassen sich auf dem Magenta-TV-Receiver und Magenta-TV-Stick ansehen. Zudem gibt es für jeden der drei Dienste eine eigene App für Smartphones und Tablets. Wem das zu viel Live-Sport ist, der kann die einzelnen Dienste weiterhin über die Telekom buchen.

