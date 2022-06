Im Curved-Shop bekommt ihr gerade das Xiaomi Redmi Note 11 mit 10 GB Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat stark reduziert. Zudem gibt's einen 50-Euro-BestChoice-Gutschein geschenkt, den man zum Beispiel bei Amazon einlösen kann. Weitere Xiaomi-Modelle sind ebenfalls im Angebot zu haben.

Tarif-Deals bei Curved: Xiaomi-Redmi-Note-Smartphones & 50-€-Gutschein

Wer sich noch bis zum 6. Juni für einen Tarif mit einem der folgenden Xiaomi-Handys entscheidet, bekommt einen GIGA-exklusiven 50-Euro-BestChoice-Gutschein gratis dazu! Diesen könnt ihr unter anderem bei Amazon, Rossman, Zalando und vielen weiteren Online-Shops einlösen. Für eine einmalige Zahlung von 4,99 Euro (Zuzahlung + Versandkosten) plus die jeweilige monatliche Grundgebühr bekommt ihr eine Allnet- und SMS-Flat sowie 10 GB LTE-Datenvolumen. Hier die verfügbaren Geräte/Tarife:

So funktioniert's: Um den Gutschein zu bekommen, müsst ihr zuerst eines der Xiaomi-Bundles über die Aktionsseite auswählen und eure E-Mail-Adresse angeben. Ihr werdet dann auf das Curved-Seite weitergeleitet, wo ihr den Vertrag regulär abschließen müsst. Ihr erhaltet außerdem eine E-Mail, in der die Informationen zum Erhalt des Gutscheins stehen. Falls nicht, schaut in euren Spam-Ordner nach dem Betreff „Wichtige Informationen zu Deinem BestChoice Gutschein“. Den Gutschein erhaltet ihr dann nach Vertragsbeginn.

Die Tarif-Details aller Smartphones auf einen Blick:

Tarif: Blau Allnet XL

Netz: o2

10 GB LTE-Datenvolumen (max. 25 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 25 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Xiaomi Redmi Note 11 mit Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Wir berechnen den Tarif am Beispiel des Redmi Note 11:

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 12,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 317,75 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 250 Euro (Handy) + 50 Euro (Gutschein) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 17,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 0,74 Euro Zum Angebot bei Curved.de

Das Xiaomi Redmi Note 11 mit 128 GB und 6 GB RAM kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 250 Euro (inklusive Versandkosten). Zieht man diesen Betrag sowie den 50-Euro-BestChoice-Gutschein von den Gesamtkosten über 24 Mindestlaufzeit ab, bleiben 17,75 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 0,74 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet/SMS-Flat mit 10 GB Datenvolumen. Zum Vergleich: Ohne Handy kostet der Tarif 9,99 Euro im Monat.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Video: So findet ihr heraus, ob ein Tarif günstig ist oder nicht:

Auch günstig: Redmi Note 11 Pro 5G

Wenn ihr ein Smartphone mit mehr Leistung haben wollt, raten wir zum Redmi 11 Pro 5G. Dieses gibt es bei Curved ebenfalls im Bundle mit 10-GB-Tarif und 50-Euro-Gutschein, allerdings für 17,99 Euro im Monat. Auch ein sehr günstiges Angebot, da das Pro-Modell unter anderem über ein besseres Display, einen stärkeren Prozessor und eine höher auflösende Kamera verfügt.

Erfahrt hier alle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der neuen Xiaomi-Redmi-Note-11-Smartphones. Falls ihr das Telekom-Netz bevorzugt, solltet ihr euch das aktuelle Klarmobil-Angebot näher ansehen. Im Vodafone-Netz hat Logitel einen guten Deal auf Lager:

