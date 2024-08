Preisknaller bei Amazon: Microsoft 365 Family drastisch reduziert

Das Office-Abo Microsoft 365 Family mit den Modulen Word, Excel, PowerPoint und Outlook ist am Prime Day bei Amazon zum absoluten Tiefpreis erhältlich. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Microsoft 365 Family zum Spottpreis am Amazon Prime Day

Wer gerade auf der Suche nach einem komplett Office-Paket ist, wird aktuell bei Amazon fündig: Dort gibt es Microsoft 365 Family in der Version für 6 Nutzer und 15 Monate für gerade einmal 45,99 Euro im Angebot.

Anzeige

Microsoft 365 Family Statt 188,95 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.08.2024 05:25 Uhr

Anzeige

Plus: Das Abo enthält auch eine Office-Version, die man auf Tablets und Smartphones benutzen kann, wobei sowohl Android, als auch iOS-Geräte unterstützt werden. Außerdem stehen euch nach dem Kauf 1 TB Speicher für Microsofts Cloud-Dienst OneDrive zur Verfügung.

Übrigens bekommt ihr bei Kauf des MS-365-Abos noch das renommierte, sonst ebenfalls kostenpflichtige Antivirenprogramm McAfee Total Protection für 6 Geräte und 12 Monate obendrauf.

Solltet ihr das Office-Abo für nur einen Nutzer bevorzugen, könnt ihr alternativ Microsoft 365 Single für nur 44,99 Euro erwerben. Die Lizenz für die 1-Nutzer-Version gilt ebenfalls für 12 Monate und enthält ebenfalls McAfee Total Protection.

Anzeige

Microsoft 365: Das steckt in Microsofts Office-Produkt Abonniere uns

auf YouTube

Die Lizenz des Programmpakets wird euch nach dem Kauf bequem per E-Mail zugesandt. Anschließend könnt ihr Microsoft 365 über eure Amazon-Softwarebibliothek herunterladen und installieren, wobei ihr diesen Vorgang bei Bedarf jederzeit wiederholen könnt.

Wer statt des Abo-Modells von MS 365 lieber auf eine Dauerlizenz zurückgreifen möchte und nicht unbedingt ein E-Mail-Modul benötigt, kann stattdessen auch Microsoft Office 2021 Home & Student erwerben, das derzeit ebenfalls zum reduzierten Preis erhältlich ist.

Microsoft 365 Family: Für wen lohnt sich der Kauf?

Der Kauf von Microsoft 365 lohnt sich für jeden, der gerade auf der Suche nach einem guten Office-Paket mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentations- und E-Mail-Programm ist. Microsoft stellt nach wir vor den Marktführer in diesem Segment dar und die Office-Module die mit Abstand ausgereiftesten Büro-Programme. Mit Microsoft 365 seid ihr also in Bezug auf eine leistungsstarke Office-Suite bestens aufgestellt.

Anzeige

Microsoft 365 Family jetzt ab 52,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.08.2024 05:25 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.