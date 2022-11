Wer gerade auf der Suche nach einem neuen PS5-Controller ist, sollte sich dieses Amazon-Angebot nicht entgehen lassen. Statt knapp 70 Euro werden beim Versandriesen aktuell nur knapp 50 Euro fällig.

Amazon: PS5-Controller für 49,99 Euro sichern

Amazon reduziert kurz vor dem Black Friday nochmal den offiziellen PS5-Controller von Sony. Dieser kostet normalerweise knapp 70 Euro, Amazon ruft aktuell fürs Top-Gamepad gerade einmal 49,99 Euro auf – Versand inklusive (bei Amazon anschauen). Auch MediaMarkt & Saturn bieten den Controller zu diesem Preis an. Dabei sind zahlreiche Farben verfügbar.

Sony DualSense Wireless-Controller (PS5) Statt 69,99 Euro UVP: Kabelloser Original-Controller von Sony mit haptischem Feedback, dynamisch-adaptivem Trigger und integriertem Mikrofon. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2022 01:39 Uhr

Für wen lohnt sich das PS5-Controller-Angebot?

Das Angebot lohnt sich für alle, die genau jetzt auf der Suche nach einem zweiten Controller für ihre PS5 sind oder ihren aktuellen Controller ersetzen möchten. Für 49,99 Euro bekommt ihr ein wirklich top-solides Gamepad, das ihr nicht nur an der PS5, sondern auch mit Smartphones oder eurem PC verbinden könnt – am PC funktionieren die adaptiven Trigger allerdings nur in einigen ausgewählten Spielen, etwa Metro: Exodus, Deathloop und Death Stranding.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.