Qualität muss nicht teuer sein: Diese 79-Euro-Kopfhörer auf Amazon beweisen es

Muss man für Qualität immer tief in die Tasche greifen? Die Soundcore Space One stellen dieses Vorurteil auf den Kopf. Bei Amazon gibt es die gut ausgestatteten Over-Kopfhörer mit Rabatt jetzt für nur noch 79,99 Euro. Im Vergleich mit einem teureren Markenmodell schneiden die ANC-Kopfhörer bemerkenswert gut ab.

Angenehmer zu tragen, besserer Sound und überlegenes ANC: Gegenüber Ohrstöpseln haben Over-Ear-Kopfhörer gleich mehrere entscheidende Vorteile. Für Over-Ear-Kopfhörer von Markenherstellern wie Sonos oder Sony muss man oft mehrere hundert Euro auf den Tisch legen. Dagegen sind die Soundcore Space One ein echtes Schnäppchen – und das schon zum Normalpreis. Aktuell gibt es die Soundcore-Kopfhörer aber mit Rabatt für 79,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Normalerweise kosten sie 20 Euro mehr.

Soundcore Space One Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, bis zu 55 Stunden Akkulaufzeit und USB C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2024 09:21 Uhr

Trotz des günstigen Preises sparen die Soundcore Space One aber nicht an der Ausstattung:

Adpatives ANC: Bis zu 98 Prozent der Umgebungsgeräusche sollen ausgeblendet werden. Vor allem bei Fahrten im ÖPNV ist das ein echter Segen

sollen ausgeblendet werden. Vor allem bei Fahrten im ÖPNV ist das ein echter Segen 40-mm-Audiotreiber für hochauflösendes Audio

Bis zu 55 Stunden Akkulaufzeit ohne ANC, bis zu 40 Stunden mit aktiviertem ANC

ohne ANC, bis zu 40 Stunden mit aktiviertem ANC Bluetooth 5.3

High-Res kabellos, LDAC

Ergonomisches Design mit um 8 Grad drehbaren Ohrmuscheln

Weiche Kopfbügel für gleichmäßige Druckverteilung

USB C

Mit 4,4 von 5 Sternen bei über 4.000 Bewertungen schneiden die Soundcore Space One bei Amazon-Kunden richtig gut ab. Insbesondere der Klang wird gelobt.

Für wen lohnen sich die Soundcore Space One bei Amazon?

Wir haben die Soundcore Space One zuletzt gegen die neuen Sonos Ace antreten lassen (Video oben). Das Ergebnis: Natürlich sind die Sonos-Kopfhörer in jeder Disziplin etwas besser – aber er ist nicht fünf mal besser, um fünf mal so teuer sein. Die Sonos Ace gibt es für knapp 500 Euro, die Soundcore Space One aktuell für deutlich unter 100 Euro. Mit den Soundcore-Kopfhörern bekommt man ein „brauchbares Gesamtpaket, das die wichtigsten Aufgaben solide erfüllt. Also kabellos Musik hören und Umgebungslärm dabei wegfiltern.“, so das positive Urteil unseres Audio-Experten Stefan Bubeck.

