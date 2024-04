„S.W.A.T.“ Staffel 8: Das Aus von Hondos Spezialeinheit

Die Spezialeinheit rund um Sergeant Harrelson hat bisher sieben Mal ihren Weg auf die Bildschirme gefunden. Wie es um „S.W.A.T.“ Staffel 8 steht, verraten wir euch im Folgenden.

Ansässig in Los Angeles, nimmt das S.W.A.T.-Team, unter der Leitung von Sergeant Daniel „Hondo“ Harrelson (Shemar Moore), die brenzligsten Fälle an und riskiert dabei nicht selten das eigene Leben. Allerdings könnte damit jetzt Schluss sein, denn Staffel 8 von „S.W.A.T.“ steht unter keinem guten Stern.

CBS, der Heimatsender der Action-Serie, hatte eigentlich ganz andere Pläne für „S.W.A.T.“, denn nach der sechsten Staffel sollte bereits Schluss sein. Das gab der amerikanische Sender ganz plötzlich bekannt und überrumpelte damit nicht nur die Fans sondern auch den Cast der Serie. Shemar Moore äußerte sich dazu in einem Video auf Instagram am 6. Mai 2023:

Anybody who works with me, I've got nothing but love for, nothing but respect for you. Nah, this ain't the way to go out. If we're gonna go out, cool, but let us go out right. (Quelle: Instagram)