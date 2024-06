Netflix schmeißt Apple vom Thron: Alle wollen jetzt diese Serie schauen

AppleTV+ hat seinen Meister gefunden. Nachdem es Apple geschafft hat, den Serien-Thron über Wochen hinweg dank Dark Matter: Der Zeitenläufer zu verteidigen, setzt Netflix der Siegessträhne nun ein Ende.

Netflix dank Eric auf Platz #1 der Streaming-Charts

Die deutschen Streaming-Charts im Serien-Sektor haben einen neuen König: Eric. Die Netflix-Serie hat es geschafft, sich wenige Tage nach dem Release am 30. Mai 2024 auf Netflix auf den Spitzenplatz der Charts zu setzen (Quelle: JustWatch). Apple dürfte das gar nicht schmecken. Denn in den letzten Wochen führte der Streaming-Dienst des kalifornischen Tech-Unternehmens mit der Eigenproduktion Dark Matter: Der Zeitenläufer die Charts an.

Im Psycho-Thriller Eric begleiten wir den Puppenspieler Vincent – gespielt von Benedict Cumberbatch – dessen Sohn Edgar eines Tages in New York auf dem Weg zur Schule verschwindet. Vincent verfällt mit zunehmender Zeit immer weiter dem Wahnsinn und kommt auf die Idee, dass er Edgar wieder zur Rückkehr bewegen kann, indem er eine seiner Fantasiefiguren namens Eric in seiner Show integriert.

Die erste Szene aus der Serie könnt ihr euch im offiziellen Trailer anschauen:

Eric | Offizieller Trailer

Die Miniserie von Netflix hat 6 Episoden, die seit dem 30. Mai exklusiv für Netflix-Abonnenten zur Verfügung stehen.

Für wen lohnt sich Eric auf Netflix?

Die Wertungen auf Rotten Tomatoes und IMDb fallen recht unterschiedlich aus. Auf Rotten Tomatoes erreicht das Tomatometer immerhin 71 Prozent, während der Audience-Score mit 69 Prozent knapp darunter liegt. Die IMDb-Nutzer scheinen Eric etwas mehr abgewinnen zu können. Die Miniserie erreicht stolze 7,0 von 10 möglichen Punkten bei knapp 6.500 Bewertungen (Quelle: IMDb / Rotten Tomatoes).

Für Genre-Fans scheint sich ein Blick also zu lohnen. Und falls die erste Folge es nicht schafft, euch in den Bann zu ziehen, könnt ihr ja jederzeit abspringen und nach Alternativen Ausschau halten. Wir hätten da auch ein paar Vorschläge für euch auf Lager:

