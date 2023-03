Wenn ihr auf der Suche nach einem großen Fernseher seid, eine Ratenzahlung bevorzugt und auch noch einen guten Handyvertrag dazu gebrauchen könnt, dann solltet ihr euch das Angebot von Curved nicht entgehen lassen. Dort gibt es aktuell einen 65-Zoll-Fernseher im Bundle mit einem 40-GB-Tarif zu einem attraktiven monatlichen Preis. Wir haben die Details für euch.

Curved: Samsung-65-Zoll-TV mit Vertrag zum Knallerpreis

Bei Curved bekommt ihr einen beliebten 65-Zoll-Fernseher von Samsung zusammen mit „Free M Boost“-Tarif für nur 39,99 Euro im Monat. (Angebot bei Curved ansehen). Die einmaligen Kosten belaufen sich auf 88,90 Euro für Zuzahlung und Versand, der Anschlusspreis entfällt. Als Bonus bekommt ihr 4 Wochen nach Aktivierung der SIM-Karte 100 Euro Cashback ausgezahlt.

Das Besondere am 5G-Tarif mit 40 GB ist, dass ihr ihn auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen könnt. Unsere Rechnung unten zeigt, warum das Angebot ein richtig starkes Schnäppchen ist.

Tarif-Details im Überblick

Tarif: Free M Boost

Netz: o2

40 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Connect-Funktion: Tarif auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

100 Euro Cashback als Auszahlung

Samsung GU65AU7199UXZG mit Handyvertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr (monatlich) 39,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 49 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten (einmalig) 39,90 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 1.048,66 Euro Gerätewert (aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de inkl. Versand) 599,89 Euro Bonus (Cashback)

100 Euro Effektivkosten Tarif (Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 348,77 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 14,53 Euro Angebot bei Curved ansehen

Der 65-Zoll-Fernseher von Samsung kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 600 Euro (inklusive Versand). Zieht man diesen Wert sowie das Cashback von den Gesamtkosten des Tarifs ab, zahlt ihr effektiv 14,53 Euro im Monat nur für den Tarif. Wer den 5G-Tarif mit satten 40 GB Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat gebrauchen kann, kann hier ein gutes Schnäppchen ergattern. Zusätzlich könnt ihr den Fernseher bequem über zwei Jahre abbezahlen.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht wie früher um ein weiteres Jahr, sondern kann jetzt monatlich gekündigt werden.

Im Video erklären wir, wie man ein gutes Angebot für einen Handyvertrag erkennt:

Was bietet der Samsung Crystal AU7199 4K-TV?

Bei dem angebotenen Modell handelt sich um einen LED-Fernseher mit 60-Zoll-Bilddiagonale und einer Bildwiederholrate von 60 Hz sowie Unterstützung von HDR10+ und HLG. Das Gerät stammt aus Samsungs Einsteigerklasse, die fürs Geld gute Bildqualität, ein bewährtes Smart-TV-System mit breiter App-Unterstützung und Anschlussvielfalt.

Die Smart-TV-Oberfläche des Samsung beinhaltet die bekannten Apps, Mediatheken und Streamingdienste. Natürlich sind Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und Co. bereits vorinstalliert. Der Triple-Tuner ist schnell, Sender wechseln innerhalb von 1 - 2 Sekunden. Der TV ist mit Alexa kompatibel und kann so auch per Stimmsteuerung bedient werden.

Die Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben gute 4,5 von 5 Sternen bei über 4.000 Bewertungen. Der TV lohnt sich für alle, die einen großen Fernseher haben wollen, der im Vergleich nicht allzu viel kostet. Man bekommt ein 4K-Panel und kann so gut wie alle Streaming-Dienste erreichen oder herunterladen – einem tollen Streaming- und TV-Genuss steht also kaum etwas im Wege.

