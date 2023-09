Shreks Haus bei Airbnb: So gibt es ein Wochenende im Sumpf

Shrek gehört zu den sympathischsten Animationsfiguren überhaupt. Wer in den Filmen Gefallen an seinem Haus im Baum gefunden hat, sollte einen Blick auf Airbnb werfen. Dort kann man schon bald eine Nacht in Shreks Haus buchen.

Passend zur Halloween-Zeit wurde das Haus von Shrek im Sumpf nachgebaut. Mit etwas Glück kann man sich einen Aufenthalt in der Unterkunft sichern. Buchungen sind ab dem 13. Oktober, 19:00 Uhr, bei der Übernachtungsplattform möglich.

Shreks Haus bei Airbnb: Ja, das gibt es wirklich

Das echte Haus von Shrek liegt in einem Wald innerhalb eines Sumpfgebiets in Schottland. Die Übernachtung dort gibt es kostenlos, Besucher müssen aber die Anreise nach Schottland sowie die Abreise selbst bezahlen und organisieren.

Dauerhafte Buchungen werden nicht möglich sein. Es handelt sich um ein Gewinnspiel. Airbnb bietet also lediglich die Option für zwei Nächte am Wochenende vom 27. bis zum 29. Oktober 2023. Es können bis zu drei Gäste in Shreks Sumpfhaus übernachten.

So sieht Shreks Haus bei Airbnb aus:

Shreks Haus bei Airbnb buchen: Eine Nacht im Sumpf mit Esel

Auf der Airbnb-Seite zu Shreks Sumpfhütte bekommt ihr einen Eindruck von der Unterkunft. Dabei handelt es sich um ein echtes Baumhaus. Es ist also keine Hütte, die in einer Baumkrone platziert wurde, sondern es gibt Räume innerhalb eines Baumstumpfs. Das Haus selbst soll einen Lehmboden, einen Esstisch und ein Holzbett haben. Eine Ohrenschmalzkerze soll es wie aus dem Film bekannt auch geben. „Beware Ogre“-Schilder („Vorsicht Oger“) warnen vor dem Haus vor dem eigentlichen grünen Besitzer. Der sanitäre Bereich mit Toiletten befindet sich 20 Meter vom Wohnhaus entfernt in einem weiteren Gebäude. Fotos zeigen euch auch das Innere der Shrek-Unterkunft. Ein Treffen mit „Esel“ wird euch ebenfalls versprochen, schließlich wird er sogar als Gastgeber der Unterkunft geführt.

Buchungen sind am 13. Oktober, ab 19:00 Uhr, möglich (zur Airbnb-Seite). Was mit der Unterkunft nach dem buchbaren Wochenende Ende Oktober passieren wird, ist noch nicht bekannt. Das Haus gehört dem „Ardverikie Estate“. Airbnb wird einen Betrag im Rahmen der Shrek-Aktion die „HopScotch Children’s Charity“ spenden (mehr zur Organisation).

