Der Singles Day ist ein Schnäppchen-Tag aus China, der sich hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreut. Auch 2022 mischen Amazon, MediaMarkt, Lidl und andere Händler mit. Wir verraten, wann das Event stattfindet und welche Angebote zu erwarten sind.

Wann findet der Singles Day 2022 in Deutschland statt?

Der Singles Day findet jedes Jahr am 11.11. statt. Grund hierfür ist: Die 1 steht für den Single, der sich an diesem Tag feiern und selbst beschenken soll. Das erklärt auch die typischen Singles-Day-Rabattaktionen wie „111 Smartphones für 1 Euro“, die es jedes Jahr neben vielen anderen Angeboten gibt.

Datum für den diesjährigen Singles Day: Freitag, 11. November 2022

Das ursprünglich aus China stammende Shopping-Event beschert Händlern jedes Jahr einen Umsatz in Milliardenhöhe – und hat sich mittlerweile auch in Deutschland etabliert. Erfahrungsgemäß starten die ersten Deals bereits am Wochenende vor dem 11.11., in diesem Jahr also schon am 5. und 6. November 2022. Wir von GIGA Deals halten euch natürlich über die besten Angebote zum Singles Day auf dem Laufenden.

Was ist der Singles Day?

Wer denkt, dass Black Friday der umsatzstärkste Tag für den Online-Handel ist, der irrt sich: Der Singles Day spült noch mehr Geld in die Kassen – vor allem in China – und gilt deshalb als der größte Shopping-Tag der Welt. Als Tag für Alleinstehende entstand er in den 90er Jahren an einigen chinesischen Universitäten und wurde dann zu einer Tradition, auf die zahlreiche Händler aufsprangen – insbesondere der chinesische Onlinehändler Alibaba, aber inzwischen auch viele große und kleine Shops hierzulande.

Singles Day: Welche Angebote wird es geben?

Die konkreten Angebote am Singles Day 2022 können wir natürlich nicht vorhersehen, aber wenn man sich die besten Deals der letzten Jahre ansieht, sind Preissenkungen in diesen Produktkategorien wahrscheinlich:

Smartphones, Tablets und Smartwatches von Samsung, Xiaomi, Huawei und Co. Aber: Da viele Händler einen Rabatt auf fast das ganze (Tech-) Sortiment gewähren, sind auch Apple-Schnäppchen sehr wahrscheinlich.

von und Co. Aber: Da viele Händler einen Rabatt auf fast das ganze (Tech-) Sortiment gewähren, sind auch sehr wahrscheinlich. PlayStation, Nintendo Switch und Xbox: In den letzten Jahren gab es richtig gute Deals, sowohl für Konsolen als auch Spiele. Somit ist es auch 2022 sehr wahrscheinlich, dass Videospiele-Enthusiasten wieder auf ihre Kosten kommen

In den letzten Jahren gab es richtig gute Deals, sowohl für Konsolen als auch Spiele. Somit ist es auch 2022 sehr wahrscheinlich, dass Videospiele-Enthusiasten wieder auf ihre Kosten kommen PC-Gaming und Home-Office: Auch mit Angeboten für PC-Hardware, -Zubehör und -Software ist am Singles Day 2022 zu rechnen.

Auch mit Angeboten für PC-Hardware, -Zubehör und -Software ist am Singles Day 2022 zu rechnen. TV und Entertainment : Wenn euer Heimkino noch ein Upgrade vertragen kann, solltet ihr die Angebote am Singles Day 2022 definitiv im Auge behalten. Vor allem OLED-Fernseher sind beliebt und mittlerweile zu erschwinglichen Preisen zu haben.

: Wenn euer Heimkino noch ein Upgrade vertragen kann, solltet ihr die Angebote am Singles Day 2022 definitiv im Auge behalten. Vor allem OLED-Fernseher sind beliebt und mittlerweile zu erschwinglichen Preisen zu haben. Küche und Haushalt: Egal ob Kaffeevollautomaten, Klimageräte, Saugroboter oder elektrische Zahnbürsten – wer eine größere Anschaffung plant oder nachrüsten möchte, findet auch in dieser Kategorie haufenweise Schnäppchen am Singles Day 2022.

Welche Händler nehmen am Singles Day 2022 teil?

Letztes Jahr nahmen über 50 Online-Shops am Singles Day teil, 2022 werden wohl noch ein paar dazukommen. Zu den wichtigsten gehören:

