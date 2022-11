Der Sony WH-1000XM4 ist einer der besten kabellosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschdämmung (ANC). Im Vorfeld des Black Friday 2022 erhaltet ihr den Bluetooth-Over-Ear gerade besonders günstig, unter anderem bei Amazon.

Sony WH-1000XM4 bei Amazon, MediaMarkt und Saturn reduziert

Bei Amazon erhaltet ihr den Sony WH-1000XM4 für 222 Euro (versandkostenfrei). Zur Auswahl stehen die Farben Schwarz, Silber und Dunkelblau. In letzter Zeit waren rund 270 Euro für das Modell üblich, der aktuelle Rabatt kann sich also durchaus sehen lassen. Doch nicht nur Amazon haut den Sony-Kopfhörer zur Black-Friday-Saison raus – den selben Preis zahlt ihr aktuell auch bei Saturn und MediaMarkt, ebenfalls versandkostenfrei.

Die besten Rabatte für Kopfhörer gibt es erfahrungsgemäß am Jahresende. Der Black Friday findet dieses Jahr am 25.11.2022 statt, direkt danach folgt der Cyber Monday am 28.11.2022. Lesetipp Black Friday bei Amazon & Co: Rabattschlacht startet mit diesen 33 Kracher-Angeboten

Sony WH-1000XM4: Eine Kopfhörer-Anschaffung, die sich lohnt

Der im September 2018 erschienene Sony WH-1000XM4 ist der verbesserte Nachfolger des Sony WH-1000XM3, der wiederum der Nachfolger des Sony WH-1000XM2 ist. Zum Marktstart des WH-1000XM4 rief Sony einen UVP in Höhe von 379 Euro auf. Mittlerweile ist das Preisniveau im Handel gesunken, man muss normalerweise nirgends mehr als 300 Euro bezahlen.

Der japanische Hersteller hat mit jeder Generation kleine Verbesserungen bei Klang, Tragekomfort und Noise-Cancelling vorgenommen, sodass der Sony WH-1000XM4 insgesamt sehr zu empfehlen ist. Insbesondere in Sachen Klangqualität mischt er ganz oben mit, ebenso ist die Funktionsvielfalt wegweisend. Wir haben in unserem ausführlichen Testbericht eine Spitzenwertung vergeben. Damit kann sich das Sony-Flaggschiff knapp vor den Konkurrenten Bose Noise Cancelling Headphones 700 setzen. Der Sony WH-1000XM4 klingt etwas besser, bietet einen größeren Leistungsumfang, hat das beste Noise-Cancelling und sitzt fast genau so bequem auf dem Kopf.

Wie gut sich das Noise Cancelling des Sony WH-1000XM4 im Vergleich schlägt, zeigt unser Video:

Noise Cancelling im Test: So leise hören sich ANC-Kopfhörer an Abonniere uns

auf YouTube

Sony WH-1000XM4 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2022 07:21 Uhr

Was nicht jedem Nutzer gefallen könnte, ist die Touch-Bedienung des Sony WH-1000XM4, die etwas Eingewöhnung erfordert. Davon abgesehen handelt es sich, wie unser Testbericht zeigt, um einen fast perfekten Kopfhörer. Im Mai 2022 wurde mit dem WH-1000XM5 (bei MediaMarkt anschauen) ein Nachfolger vorgestellt, der kleinere technische Verbesserungen mit sich bringt, aber auch wesentlich mehr kostet.

Weitere Kopfhörer findet ihr in unserer Kaufberatung:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.