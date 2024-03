Stardew Valley: Entwickler deckt 8 Jahre altes Geheimnis auf

Das schnellere Ernten gehörte in Stardew Valley seither zu einem großen Geheimnis. Nun pflügt der Schöpfer des Spiels mit einer Neuigkeit die Köpfe der Spieler um.



Stardew Valley Facts

Stardew Valley hat sich seit seiner Veröffentlichung vor acht Jahren zu einem wahren Kultklassiker entwickelt, der Millionen von Spielerinnen und Spielern weltweit begeistert hat. Doch selbst nach all der Zeit gibt es noch immer Geheimnisse im Spiel, die von der Community leidenschaftlich diskutiert werden.

Eine dieser langjährigen Theorien wurde kürzlich endlich von keinem Geringeren als dem Schöpfer des Spiels, Eric Barone selbst, bestätigt. In den Tagen vor dem mit Spannung erwarteten Update 1.6 veröffentlichte Barone täglich einzelne Patch-Notizen, welche die Spieler darauf vorbereiten sollten. Der Post am 12. März 2024 ging jedoch endlich auf eine Ernte-Frage ein, die sich alle schon lange gestellt haben.



Anzeige

Gegen das schöne und entspannte Stardew Valley wirken diese Games aus dem Video ganz schön chaotisch.



7 Skurrile Videospiele

Das Geheimnis um die schnellere Ernte in Stardew Valley

Wenn ihr euch ein wenig in die Ernte-Meta von Stardew Valley vertieft habt, seid ihr wahrscheinlich schon einmal über eine Theorie gestolpert, die bereits seit Jahren kursiert. Nachweislich sollte es tatsächlich schneller sein, seine Ernte von links nach rechts einzufahren. Im Vergleich zur entgegengesetzten Richtung soll diese dabei effizienter aufgesammelt werden.

Anzeige

Auch wenn diese Technik bereits als bewiesen galt, waren sich die Fans des Spiels doch nicht eindeutig sicher und suchten nach einer offiziellen Erklärung, die jedoch lange Zeit auf sich warten ließ. Da bei Stardew Valley jüngst ein neues Update anstand, klärte sich das Geheimnis nun jedoch endgültig auf.



Diese Tiere geben euch besondere Belohnungen in Stardew Valley:



Anzeige

Stardew Valley: Ist das Ernten von links nach rechts wirklich schneller?

Am 12. März 2024 sorgte ausgerechnet ein Post von Eric Barone für die Erlösung. In seiner Vorbereitung auf das nächste große Update mit der Version 1.6 gab der Entwickler mit einer einzigen Textzeile bekannt, dass es sich bei dem schnelleren Ernten um einen Spielfehler gehandelt hatte, der mit dem neuen Update behoben wurde.

„Ein Fehler wurde behoben, durch den es schneller war, von links nach rechts zu ernten als von rechts nach links“, lautete die Zeile in Barones Serie von „nicht-spoilerhaften“ 1.6-Patch-Notizen. In den zukünftigen Versionen des Spiels können die Spieler also beruhigt in die Richtung ernten, die ihnen beliebt.



Anzeige

Diese Inhalte bietet das Update 1.6 von Stardew Valley

Das neue Update 1.6 von Stardew Valley bietet eine Fülle von aufregenden Inhalten und Verbesserungen für das beliebte Farmsimulationsspiel. Zu den Highlights gehören die Einführung von drei brandneuen Festivals und Events, darunter das Desert Festival im Frühling – welches nach der Reparatur des Busses zugänglich ist – sowie zwei spannende Mini-Angelfeste: Das Forellen-Derby und das Tintenfisch-Fest. Außerdem wurde ein Meisterschafts-System eingeführt, das euch mächtige Boni und Gegenstände bietet.

Abgerundet wird das Update durch eine zusätzliche neue Farm-Art, welche sich durch ihr einzigartiges blaues Gras auszeichnet und bereits einen gebauten Hühnerstall, sowie zwei Hühner als Startbonus, bietet. Aber auch auf kleinere Neuerungen könnt ihr euch in der neuen Version freuen. Nicht zuletzt haben die NPCs nun Winteroutfits sowie viele neue Dialoge, darunter individuelle Reaktionen auf Geschenke, dynamische Antworten auf Ereignisse im Spiel und persönliche Dialoge zur Annahme des Blumentanzes. Falls euch alle Neuerungen des Updates interessieren, könnt ihr diese in den offiziellen Patch-Notizen nachlesen. Die neue Version könnt ihr ab sofort herunterladen und spielen.



Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.