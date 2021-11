Amazon bietet im Rahmen seiner frühen Angebote zum Black Friday einen Gaming-Monitor an, der viel fürs Geld bietet. Für unter 150 Euro bekommt man einen 24-Zoll-Bildschirm mit 144 Hz und FreeSync-Support.

Gaming-Monitor zum Sparpreis

Der Samsung-Monitor C24RG54FQR bietet zum Amazon-Preis von 145 Euro einiges fürs Geld. Das Modell richtet sich zwar an Gamer, bietet aber auch Homeoffice-Arbeiterinnen und -Arbeitern viele Vorteile. Zunächst ist da die Bildwiederholrate von 144 Hz zu nennen. Das heißt, dass Bilder mit mehr Einzelbildern über den Schirm laufen können. In Spielen erklärt sich der Vorteil von selbst – man erkennt Gegner früher, kann mehr vom Spielgeschehen wahrnehmen und Eingaben werden unmittelbarer umgesetzt.

Doch auch im Desktop-Betrieb sind 144 Hz bemerkbar: So laufen Animationen viel flüssiger als mit einem Standard-60-Hz-Monitor ab, man merkt das schon bei Bewegungen des Mauspfeils, beim Minimieren und Maximieren von Fenstern und dergleichen. Dank Unterstützung von FreeSync kann man in Verbindung mit Grafikkarten von AMD, neueren Karten von Nvidia (ab GTX 10xx) sowie mit Xbox-One- und Xbox-Series-Konsolen variable Bildraten nutzen. Das minimiert den Input Lag und beugt Bildrissen („Tearing“) vor.

Der Samsung C24RG54FQR besitzt ein Curved-VA-Panel. Curved heißt, dass der Schirm mit 1.800 R dezent gebogen ist: Wer direkt vor dem Schirm sitzt, hat besseren Blick auf die seitlichen Bildschirmkanten, von weiter entfernten Positionen wirkt sich die Biegung aber nicht negativ aus. Die VA-Paneltechnik zeichnet sich durch geringeren Input Lag und weniger Schlierenbildung als bei IPS-Panels in Monitoren derselben Preisklasse aus, dafür ist die Farbdarstellung nicht ganz so intensiv.

Samsung C24RG54FQR: Curved Gaming-Monitor

Weitere Infos zum Samsung C24RG54FQR

Display-Diagonale: 24 Zoll

24 Zoll Auflösung: Full-HD (1.920 × 1.080, Bildverhältnis 16:9)

Full-HD (1.920 × 1.080, Bildverhältnis 16:9) Bildwiederholrate: 144 Hz

144 Hz Variable Bildwiederholrate: FreeSync, G-Sync compatible

FreeSync, G-Sync compatible Panel: VA, Curved 1.800 R

VA, Curved 1.800 R Helligkeit: 250 cd/m²

250 cd/m² Reaktionszeit: 4 ms

4 ms Kontrast: 3.000 : 1

3.000 : 1 Anschlüsse: 2 ×HDMI 1.4, 1 × DisplayPort 1.2, Kopfhörer (Klinke)

2 ×HDMI 1.4, 1 × DisplayPort 1.2, Kopfhörer (Klinke) Maße und Gewicht: 547,8 × 326,3 × 90,7 mm, 2,8 kg ohne Standfuß; 547,8 × 430,5 × 242,6 mm, 3 kg mit Standfuß

547,8 × 326,3 × 90,7 mm, 2,8 kg ohne Standfuß; 547,8 × 430,5 × 242,6 mm, 3 kg mit Standfuß Weiteres: Tilt-Funktion (neigbar -2 - 20 °)

Monitor im Angebot bei Amazon

Aktuell listet Amazon den Monitor zum Preis von 145 Euro (bei Amazon ansehen), Versandkosten fallen keine an. Zum Vergleich: Wenn das Modell nicht gerade im Angebot ist, liegt der Bestpreis bei rund 175 Euro. Wer gerade auf der Suche nach einem guten Monitor fürs Gaming und/oder Office-Tätigkeiten ist, kann hier also guten Gewissens zugreifen. Der gesamte November ist Schnäppchenmonat! In unserem Übersichtsartikel findet ihr weitere Angebote vor Black Friday.