U2 Tour 2024: Konzertpläne für Deutschland

Fast 50 Jahre ist die Gründung der irischen Band schon her. Seitdem ist U2 immer wieder auf Tour – zuletzt in der in Las Vegas ansässigen „Sphere“. Wie hoch die Chance auf eine weitere U2 Tour ist und ob Bono und Co. auch nach Deutschland kommen, erfahrt ihr hier.

Genau 40 Konzerte hat die irische Band in der „Sphere“ in Las Vegas gespielt. Die Tour, die nur an einem Ort stattfand, lief unter dem Namen „U2:UV Achtung Baby Live“ und feierte seinen Start 29. September 2023. Bis März 2024 hat U2 unter der Kuppel der Arena gespielt, die am ersten Tag der Tour ihre Eröffnung feierte.

Stand Juli 2024 gibt es keine Ankündigung für eine neue U2 Tour in der nächsten Zeit. Allzu lange wird es aber vermutlich nicht dauern, bis die irischen Rocker wieder vor einem Publikum stehen. Sobald U2 verkündet, dass sie sich wieder auf Tour begeben, aktualisieren wir den Artikel für euch.

U2: Songs Of Surrender

Eine U2 Tour zum 50. Jubiläum?

U2 nähert sich seinem 50. Jubiläum. Gegründet wurde die Band 1976 – wenn auch unter einem anderen Namen. Im Jahr 2026 würde die Gruppe also ihren 50. Geburtstag feiern, was ein Anlass für eine Welttournee sein könnte, die es in sich hat.

Dass die Band dabei auch nach Deutschland kommen könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Das letzte Deutschlandkonzert von U2 war 2022 in Berlin – allerdings war dies auch das einzige hierzulande. 2018 spielte U2 jedoch ganze siebenmal in Deutschland. Sollte sich die Band also für eine weitere Welttournee entscheiden, wird es wohl mehr als nur eine Möglichkeit geben sie hier live zu erleben.

