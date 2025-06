Vorwahl 351: Wer ruft an und steckt eine Betrugsmasche dahinter?

Eine unbekannte Nummer erscheint auf dem Display. Wer ruft mit der Vorwahl 351 an? Was sollte man tun und lauert dahinter ein Betrug? Wir klären auf.

Vorwahl 351: Woher kommt der Anruf?

Erscheint die Vorwahl 00351 oder +351 auf dem Handy, ruft euch jemand aus Portugal an. Die Vorwahl ist für Anrufe von Festnetz und Mobiltelefon identisch.

Bei einem Anruf aus Portugal müssen bei euch nicht sofort die Alarmglocken läuten, schließlich handelt es sich um ein beliebtes Urlaubsziel. Vielleicht wollen Freunde oder Verwandte euch einen persönlichen Urlaubsgruß senden.

Steht nach der 351 die 289, kommt der Anruf aus Faro. Auch Funchal ist ein beliebtes Ferienziel. Ein Anruf mit der 351-291 kommt von dort. Es kann sich auch um einen geschäftlichen Anruf handeln, wenn sich der Firmensitz in Portugal befindet.

Ein Betrug ist auch bei Anrufen aus Portugal nicht komplett auszuschließen. Betrüger lassen sich immer neue Methoden einfallen. Gerade häufen sich Ping-Anrufe. Das Handy klingelt nur kurz. Der Angerufene soll dazu verleitet werden, die Nummer zurückzurufen. Daraufhin wird er in eine Warteschleife katapultiert und später mit einer üppigen Telefonrechnung konfrontiert.

Was soll ich tun, wenn 351 anruft?

Seid ihr euch sicher, dass niemand Bekanntes gerade in Portugal im Urlaub ist, geht nicht an den Apparat und ruft auch nicht zurück, wenn ihr das Klingeln verpasst habt. Notiert euch aber in jedem Fall die Nummer.

Recherchiert im Internet, ob die Telefonnummer schon jemand als Fake-Anruf gemeldet hat. Auch über die Rückwärtssuche des Telefonbuches könnt ihr es versuchen, aber in den meisten Fällen ist die Nummer dort nicht eingetragen.

Nicht verwechseln: 0351 ruft an

Steht auf dem Display nicht 00351 oder +315, sondern 0351, dann kommt der Anruf nicht aus dem Ausland, sondern aus Sachsen. In Dresden und Umgebung haben einige Ortschaften diese Vorwahl. Dazu gehören Radebeul, Kreischa, Freital, Radeberg oder Dohna.

In diesem Fall solltet ihr den Anruf nicht ignorieren. Es könnte sich auch hier um Freunde, Bekannte oder den Anruf einer dort ansässigen Firma handeln. Seid ihr bei einem Callcenter gelandet, solltet ihr einfach wieder auflegen.