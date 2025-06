Vorwahl +46 ruft an: Wer steckt dahinter?

Wollt ihr mitten im Urlaub aus dem Festnetz nach Hause telefonieren, wählt ihr in der Regel die deutsche Vorwahl +49. Ruft euch jemand an, der die Länderkennung +46 besitzt, möchte euch jemand aus dem hohen Norden erreichen. Zu welchem Land die Vorwahl gehört? Wir erklären es euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zu diesem Land gehört die Vorwahl +46

Die Vorwahl +46 ist die von Schweden. Habt ihr also Verwandte oder Bekannte, die sich in Schweden aufhalten, wollen diese euch wahrscheinlich gerade erreichen. Auch wenn ihr selbst ein Hotel in dem skandinavischen Land gebucht habt, könnte der Anrufer deshalb versuchen, euch zu kontaktieren.

Anzeige

Vielleicht hat sich jemand aber auch einfach nur verwählt. Statt mit einem Pluszeichen könnte euch die Vorwahl auch mit zwei Nullen begegnen – als 0046.

Anruf mit der Vorwahl 0046: Ein PayPal-Betrugsversuch?

Kriminelle werden immer kreativer, wenn es darum geht, am Telefon Daten oder Geld von Menschen abzugreifen. So gibt es beispielsweise Einträge in der PayPal-Community, die darauf verweisen, dass eine Nummer mit der schwedischen Vorwahl angerufen und sich als PayPal-Security ausgegeben hätte.

Die Antwort einer PayPal-Mitarbeiterin: Sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine Betrugsmasche. Denn PayPal ruft für gewöhnlich keine Nutzer an – vor allem nicht mit einer schwedischen Nummer, wenn jemand eigentlich in Deutschland lebt und gemeldet ist.

Schwedische Vorwahl unter Ping-Anrufen

Auch sogenannte Ping-Anrufe, bei denen euch ein Unbekannter per WhatsApp anruft und nach kurzem Klingeln auflegt, bevor ihr rangehen könnt, gehen ab und an von Nummern mit schwedischer Vorwahl aus. Deshalb solltet ihr unbekannte Nummern auch nicht unbedingt zurückrufen. Denn Betrüger könnten versuchen, bestimmte Codes abzugreifen und so eurer WhatsApp-Konto zu übernehmen.

Anzeige

Betrüger nutzen unterschiedlichste Maschen, um euch Daten oder Geld zu entlocken. Folgende aus dem Video solltet ihr kennen:



Telefonbetrug: Diese Maschen sollte man kennen Abonniere uns

auf YouTube

Wie ihr euch vor Telefonbetrug schützt

Unabhängig von der Ländervorwahl könnt ihr Telefonbetrug auch noch an anderen Merkmalen erkennen: Denn manchmal rufen euch Betrüger auch von weniger verdächtigen Nummern – zum Beispiel der Hamburger Vorwahl 040 – an. Oder sie melden sich über die Handynummer 017636254582.

Anzeige

Grundsätzlich gilt: Möchte euch jemand, den ihr nicht kennt, mit Dringlichkeit am Telefon einschärfen, dass ihr unbedingt Passwörter nennen, persönliche Daten wie Bankverbindungen bestätigen oder sogar schnellstens Geld überweisen müsst, solltet ihr stutzig werden. Entweder ihr googelt parallel zum Anruf die Nummer und findet eventuell schon Warnhinweise, oder legt einfach auf.

Nimmt wirklich eine offizielle Stelle Kontakt mit euch auf, kann sie dies auch auf anderen Wegen. Niemand Seriöses wird euch überstürzt am Telefon zu Handlungen zwingen.



Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.