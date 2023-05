Hermes gehört zu den größten Lieferdiensten in Deutschland. Genauso wie bei der DHL, UPS und anderen Transportdienstleistern gibt es natürlich auch bei Hermes-Sendungen eine Lieferzeit, die man sich gedulden muss.

Wie lange ist die Lieferzeit bei Hermes? Wie sieht es am Wochenende aus? Werden Pakete auch samstags zur Haustür gebracht?

Wie lange dauert die Lieferung bei Hermes und zu welchen Uhrzeiten wird geliefert?

Hermes selbst gibt eine Versandlaufzeit von „in der Regel 2 Tagen“ an.

Das heißt, wenn ihr eure Sendung am Montag bei einem Paketshop abgebt oder von zu Hause von einem Hermesboten abholen lasst, sollte die Sendung bereits am nächsten, spätestens am übernächsten Werktag beim Empfänger eintreffen.

beim Empfänger eintreffen. Besonders wenn sich der Ort der Einlieferung und Zielort in unmittelbarer Nähe befinden, wird eine Sendung oft schon am nächsten Tag ausgeliefert.

Konkrete Angaben Uhrzeiten, wann Hermes an der Tür klingelt, gibt es nicht. Die Touren der Paketboten sind von Tag zu Tag unterschiedlich und hängen vom Paketaufkommen ab. In der Regel liefert Hermes zwischen 8:00 Uhr morgens bis 20:00 Uhr abends aus.

Hermes Lieferzeit: Wird auch am Samstag und Sonntag geliefert?

Eine genaue Uhrzeit für den Lieferzeitpunkt gibt es bei Hermes leider nicht. Es ist also schwer, vorab zu sagen, ob der Bote am frühen Morgen oder erst spät abends mit dem Paket an der Tür klingelt. Die Uhrzeit ist unter anderem von der aktuellen Verkehrssituation sowie der Ladung des Lieferfahrzeugs abhängig. In der Regel liefern Hermes-Boten Pakete von 8 bis 20 Uhr. Als Liefertage sind dabei Montag bis Samstag angegeben. Auch am Wochenende könnt ihr also auf das Paket warten. An Feiertagen hat jedoch auch der Hermesbote seinen freien Tag. Auch am Sonntag liefert Hermes nicht aus.

Falls ihr überprüfen wollt, wo sich eure Sendung aktuell befindet, gibt es online eine Sendungsverfolgung für Hermes. Dort könnt ihr über die Eingabe der Sendungsnummer den aktuellen Lieferstatus einsehen. Zudem erfahrt ihr, an welchem Tag voraussichtlich mit einer Lieferung zu rechnen ist. Weiterhin bietet Hermes einen „Paketankündigungsservice an. Dieser gibt die Lieferzeit für einen Zeitrahmen von bis zu zwei Stunden genau an. Gibt es Probleme mit einer Lieferung? So erreicht ihr die Hermes-Hotline.

Bei einigen Diensten im Netz sammeln Nutzer ihre Erfahrungen, zu welcher Uhrzeit Hermes und Co. an der Tür stehen. Hierüber kann dann ermittelt werden, in welcher Gegend sich der Lieferbote aktuell befindet und zu welchen Uhrzeiten der Lieferdienst üblicherweise in bestimmten Straßen verkehrt. Weitere Informationen findet ihr hier: Wo ist mein Paket?

