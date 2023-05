Mit einem DHL-Account könnt ihr Punkte beim Paketversand und -empfang sammeln, um damit Prämien wie Versandgutscheine freizuschalten. Punkte sammelt ihr zum Beispiel, indem ihr eure Kundennummer beim Versand über die Packstation eingebt. Ihr könnt euch auch über den Strichcode aus der „Post & DHL“-App registrieren.

Der Strichcode für die Anmeldung wurde vorübergehend aus der App entfernt. Aufgrund von Kundenprotesten ruderte DHL aber zurück und führte das Feature wieder ein.

DHL: Kundennummer per Strichcode an Packstation scannen

So findet ihr euren Strichcode mit der Kundennummer in der „Post & DHL“-App:

Öffnet die DHL-App. Steuert den Bereich „Packstation“ an. Hier findet ihr oben eure Postnummer. Wenn ihr tippen wollt, könnt ihr die Nummer manuell am Tastaturfeld an der Packstation eingeben. Falls ihr eure lange Kundennummer nicht mühselig schreiben wollt, scannt ihr den Strichcode ein. Ihr findet ihn im Bereich „Versenden“. Im Versandprozess wird der Code angezeigt. Scannt ihn am Lesegerät an der Packstation ein, damit der Versand für euer Kundenkonto registriert wird. Anschließend erhaltet ihr zum einen die Punkte für den Paketversand und zum anderen einen Versandbeleg per E-Mail an die bei DHL angegebene Adresse.

DHL: So findet man den Strichcode für die Kundennummer

Der Einlieferungsbeleg gilt als Nachweis dafür, dass ihr das Paket an der Packstation abgegeben und auf den Versandweg gebracht habt. An anderer Stelle erklären wir, wie man Pakete mit der Packstation verschicken kann und wie Sendungen mit diesem Zielort adressiert werden sollten.

Neben der Postnummer kann man auch Tracking-IDs an der Packstation einscannen. So meldet ihr ein Paket für den Versand an der Packstation an. Einmal eingescannt wählt ihr die richtige Fachgröße für eure Sendung aus und legt sie anschließend in die Packstation.

So sammelt ihr Punkte und das könnt ihr damit machen:

