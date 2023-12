„Warum können Gurken nicht heiraten?“: Was soll die Frage?

Google hat die Suchtrends des Jahres 2023 veröffentlicht. Dort finden sich die Suchbegriffe, die Nutzer in diesem Jahr am häufigsten in der Suchmaschine eingegeben haben. In der Kategorie „Warum-Fragen“ findet sich auf Platz 7 „Warum können Gurken nicht heiraten?“. Was steckt hinter dieser Frage?

Hinter dem hohen Interesse an dieser Frage steckt das Videoportal TikTok. Dort gibt es zahlreiche Videos, in denen die Frage gestellt wird. Wisst ihr die Antwort? Als „richtige“ Antwort auf diese Frage wird „Toy Story 3“ genannt… Ergibt keinen Sinn? Nun, willkommen in der Welt von TikTok.

„Warum können Gurken nicht heiraten?“ – „Toy Story 3!“

Stellt euch vor, ein Fremder kommt motiviert auf der Straße auf euch zu und will euch voller Vorfreude einen Witz erzählen. Der Witz floppt und ergibt keinen Sinn, aber aus Höflichkeit würden vermutlich viele trotzdem lachen, um dem Witzerzähler ein gutes Gefühl zu geben. Das zumindest ist die Story hinter der Frage „Warum können Gurken nicht heiraten“. Da die meisten Befragten keine Antwort darauf wissen, gibt der Witzesteller in den Videos die Auflösung selbst: „Toy Story 3“. Die Witzfrage ist bei den TikTok-Videos zum Beispiel in ein „Gewinnspiel“ eingebunden, dass die Teilnehmer so natürlich nicht lösen können. Einige Beispiele dafür seht ihr hier:

Eine ernsthafte Lösung auf die Frage, warum Gurken nicht heiraten können, gibt es nicht wirklich. Es ist lediglich ein Running-Gag, der sich bei TikTok etabliert hat und vor allem von dem Nutzer 6batu immer wieder eingebracht wird (bei TikTok ansehen). „Toy Story 3“ wird als Antwort gewählt, weil Mr. Potato-Head in dem Film zur Gurke wird.

Sobald die Teilnehmer im Video aus Mitleid oder aus anderen Gründen über den „Toy Story 3“-Witz lachen, bittet 6batu sie darum, den Witz zu erklären. Das bringt sie in Verlegenheit, schließlich gibt es keine vernünftige Erklärung. Auch wenn „Warum können Gurken nicht heiraten“ bei Google zu den gefragtesten Anfragen des Jahres 2023 zählt, findet man in der Suchmaschine keine Antwort darauf. die schlaue KI von ChatGPT versucht das Ganze so zu erklären:

„Die Frage, warum Gurken nicht heiraten können, ist humorvoll und basiert auf einer Art Wortspiel oder Scherz. In vielen Kulturen wird die Ehe als eine Verbindung zwischen Menschen verstanden, und die Idee, dass Gurken heiraten könnten, ist offensichtlich absurd, da Gurken leblose Objekte sind und keine menschlichen Eigenschaften oder Beziehungen haben.

Solche Fragen können als Wortspiele oder Scherze verwendet werden, um Humor in den Alltag zu bringen. Es ist wichtig zu beachten, dass sie oft keinen tiefen Sinn haben und einfach dazu dienen, Menschen zum Lachen zu bringen.“

