„Tja“ - drei Buchstaben, die aber eine schwere Bedeutung tragen können. Doch was heißt das eigentlich genau, wenn jemand „tja“ im Chat oder in einem Beitrag bei Twitter, Facebook und Co. schreibt?

Anders als viele Kürzel in der Netzsprache stammt „tja“ nicht aus dem Englischen. Stattdessen handelt es sich um einen Begriff, der im Deutschen verwurzelt ist und auch nicht erst in der Online-Sprache entstanden ist.

„Tja“: Bedeutung schnell erklärt

„Tja“ ist ein „Allrounder“-Wort, das zu vielen Anlässen geschrieben oder gesagt werden kann. Eine eindeutige Bedeutung hat der kurze Ausdruck nicht. Es handelt sich stattdessen um ein Füllwort, was vor allem dann verwendet wird, wenn einem nicht mehr viel Weiteres einfällt. Es hat eine eher negative Bedeutung.

„Tja“ wird vor allem verwendet, um Resignation oder Gleichgültigkeit auszudrücken. Ersetzt werden kann es zum Beispiel durch Sätze wie „Dann ist es halt so“, „Pech gehabt“ oder „So ist das nun einmal“. Der Absender nimmt eine Situation oder Aussage eines anderen hin, wenn er „tja“ sagt. Es kann auch sarkastisch oder besserwisserisch gemeint sein, wenn man zum Beispiel so etwas ausdrücken will wie „Tja, ich habe es dir ja gesagt“ oder „Tja, du wolltest ja nicht hören“. Auch wenn jemand eine Sprechpause in einem ernsten oder skeptischen Gespräch einlegt, kann „tja“ eingesetzt werden.

Einige Beispiele für die Verwendung von „tja“ mit seinen verschiedenen Bedeutungen findet ihr bei Twitter:

Vor allem im englisch-sprachen Netz finden sich viele witzige Erklärungen für die Bedeutung von „tja“:

