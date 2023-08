Was heißt „Screen X“ im Kino?

Wer Kino-Tickets buchen will, stößt bei einigen Uhrzeiten möglicherweise auf den Hinweis, dass es sich um eine „Screen X“-Vorführung handelt. Was ist das Besonderes daran?

Ratgeber Facts

Neben den normalen Kinovorführungen locken die Filmemacher und Kinobetreiber Film-Fans in verschiedene besondere Vorführungen. „Screen X“ ist neben „IMAX“ und „iSense“ eine davon.

Was heißt „ScreenX“ im Kino und was ist der Unterschied?

„Screen X“ wird als „270°-Kinoerlebnis“ angepriesen. Es handelt sich dabei nicht um eine 3D-Vorführung, dennoch gibt es große Unterschiede zu normalen Kinofilmen. Bei „Screen X“-Filmen kann man das Geschehen nicht nur vorne auf der Kinoleinwand verfolgen. Es gibt auch noch rechts und links im Kinosaal jeweils eine weitere Leinwand. So gibt es auch an den Seiten der Kinoleinwand etwas zu sehen.

Voraussetzung dafür ist natürlich ein entsprechender, auf „Screen X“ ausgerichteter Film. Die Panorama-Ansicht wird in der Regel nicht dauerhaft angezeigt, sondern beschränkt sich auf bestimmte Szenen. So eignen sich die 3 Leinwände zum Beispiel, um wilde Verfolgungsjagden, Wasserszenen oder Landschaftsaufnahmen großflächig abzubilden. Die Handlung beschränkt sich weiterhin auf die zentrale Kinoleinwand vorne, die Seiten sollen für zusätzliche optische Eindrücke sorgen.

Wo gibt es „ScreenX“-Kinos in Deutschland?

Screen X ist in deutschen Kinos noch nicht weit verbreitet. Das UCI-Luxe am „Mercedes Platz“ in Berlin und der Filmpalast in Kassel gehören zu den wenigen Lichtspielhäusern, bei denen ihr die Filme mit den Projektoren zu den drei Saalseiten ansehen könnt. Das YouTube-Video des Filmpalast erklärt im Bild, worauf ihr euch bei einem Screen-X-Film einstellen könnt:

Auch wenn an den Seiten im Kinosaal oft die kuscheligeren „Loveseats“ zu finden sind, solltet ihr bei einem „Screen X“ überlegen, euch nicht ganz an den Rand zu setzen, um das Geschehen auf allen drei Seiten gut verfolgen zu können.

Wenn ihr bislang aus Budget-Gründen gezögert habt, einen Kinofilm zu besuchen, solltet ihr euch den 9. und 10. September 2023 im Kalender markieren. Dann steigt das „Kinofest“, bei dem ihr zu allen aktuell laufenden Filmen und einigen Vorab-Vorführungen Tickets für nur 5 Euro erhaltet. Weitere Informationen zum Ablauf und Programm des Kinofests findet ihr bei Kino.de.

