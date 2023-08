Abfuhr an Marvel: Diesen MCU-Hit hätte Amanda Seyfried besser nicht abgelehnt

Welcher Schauspieler würde sich nicht wünschen, eine Rolle im MCU zu bekommen? Offenbar gehört Amanda Seyfried zu diesem kleinen Kreis. Zumindest erteilte sie Marvel eine sehr deutliche Abfuhr als es um die Anfrage einer ganz bestimmten Rolle ging.

„Wer will schon einen Film über einen sprechenden Baum und einen Waschbären sehen?“

Ohne Zweifel hat Schauspielerin Zoe Saldana einen gelungenen Auftritt als Gamora in „Guardians of the Galaxy“ hingelegt. Dabei ist sie gar nicht Marvels erste Wahl für die Rolle gewesen. Zu Beginn wollte Marvel nämlich lieber Amanda Seyfried in der Rolle sehen, diese lehnte allerdings dankend ab.

Ihre Begründung dafür lautet, dass sie nicht an einen Erfolg des Film geglaubt hat. Sie hat sich nicht vorstellen können, dass irgendwer einen Film über einen sprechenden Baum (Groot) und einen Waschbären (Rocket) sehen möchte. Ihre Angst ist zu groß gewesen, ihre Karriere an die Wand zu fahren. Dies erzählt sie im Podcast „Award Chatter“ von The Hollywood Reporter. (Quelle: podcast.apple.com)

Eine folgenschwere Entscheidung: So geht es Amanda Seyfried damit

Schnell hat sich herauskristallisiert, dass sich die Befürchtungen der Schauspielerin nicht bewahrheiten würden. Ganz im Gegenteil. „Guardians of the Galaxy“ schwang sich rasch an die Spitze der Kino-Charts und wurde der dritterfolgreichste Film 2014 mit einem Einspielergebnis von über 770 Millionen US-Dollar. (Quelle: the-numbers.com)

Trotzdem erzählt Amanda Seyfried des Weiteren in dem Interview, dass sie sich nicht sicher sei, ob das MCU wirklich das Richtige für sie wäre. Sie schaue nicht so viele Marvel-Filme und habe keine Lust, sich für eine Rolle komplett grün ansprühen zu lassen. Sie habe mit Schauspielkollegin Jennifer Lawrence einmal darüber gesprochen, da sich diese für die X-Men-Filme oft blau färben lassen musste und ist aufgrund dessen zum Entschluss gekommen, dass ihr das zu anstrengend sei.

Doch auch, wenn diese Rolle einen bedeutenden Teil zu Amanda Seyfrieds Karriere beigetragen hätte, so kann sie doch selbst ebenfalls auf einige große Erfolge wie “Twin Peaks“, „Mamma Mia!“ oder „Pan“ zurückblicken. Und vielleicht bietet sich in Zukunft ja die Chance ins DCU zu kommen, wenn ihr das MCU nicht zusagt.

