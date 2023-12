Weihnachtsfeier: Einladung gestalten – lustige Vorlagen und Texte

Weihnachten ist langsam da und es wird Zeit, Einladungen für die Weihnachtsfeier im Betrieb, Verein oder unter Freunden zu verteilen. Damit ihr mehr als nur einen Standard-Text vorlegen könnt, findet ihr hier einige lustige Ideen und Vorlagen für die Gestaltung der eigenen Weihnachtsfeier-Einladung.

Feiertage Facts

Natürlich steht und fällt eine Weihnachtsfeier vor allem mit seiner Location und dem eventuell geplanten Rahmenprogramm. Um die Gäste allerdings schon vorher heiß auf das Event zu machen, sollte man nicht lediglich auf eine Standard-Formulierung zurückgreifen, sondern kreativ beim Text für die Weihnachtsfeier-Einladung sein und diese zudem optisch ansprechend verpacken.

Weihnachtsfeier-Einladung: Muster

Damit vorab schon alle eventuell auftretenden Fragen geklärt werden, sollte man natürlich neben der Ausgestaltung eines lustigen Textes alle wichtigen Informationen für das Firmen- oder Vereinsevent zum Ende des Jahres erwähnen.

Natürlich sollte die Einladung das Datum und die Uhrzeit der anstehenden Veranstaltung beinhalten. Zudem kann ein geplantes Ende erwähnt werden, um den geladenen Gästen die Vorbereitung zu vereinfachen.

und der anstehenden Veranstaltung beinhalten. Zudem kann ein geplantes Ende erwähnt werden, um den geladenen Gästen die Vorbereitung zu vereinfachen. Zusätzlich sollte man den Veranstaltungsort mit aufführen. Dabei erwähnt man idealerweise nicht nur den Namen der Location, sondern fügt gleich die Adresse samt Postleitzahl ein, um den Weg zur weihnachtlichen Feier mit einem Navigationsgerät oder mit dem Taxi schnell und einfach zu finden.

mit aufführen. Dabei erwähnt man idealerweise nicht nur den Namen der Location, sondern fügt gleich die ein, um den Weg zur weihnachtlichen Feier mit einem Navigationsgerät oder mit dem Taxi schnell und einfach zu finden. Zusätzlich sollte eine Telefonnummer des Orts angegeben werden, sollte zum Beispiel nach der Feier von einzelnen Gästen festgestellt worden sein, dass dort Sachen vergessen wurden.

des Orts angegeben werden, sollte zum Beispiel nach der Feier von einzelnen Gästen festgestellt worden sein, dass dort Sachen vergessen wurden. Erwähnt auch, ob es ein Rahmenprogramm geben wird und ob sich die Gäste eventuell darauf vorbereiten müssen.

geben wird und ob sich die Gäste eventuell müssen. Ganz wichtig ist die Klärung des Dresscodes . Gebt ihr gleich auf der Einladung mit an, dass keine Anzugspflicht herrscht, erspart ihr euren Gästen stressige Stunden vor der eigentlichen Weihnachtsfeier, falls kein passendes Kleidungsstück vorhanden ist.

. Gebt ihr gleich auf der Einladung mit an, dass keine Anzugspflicht herrscht, erspart ihr euren Gästen stressige Stunden vor der eigentlichen Weihnachtsfeier, falls kein passendes Kleidungsstück vorhanden ist. Andererseits sollte auf eine Abendgarderobe hingewiesen werden, um zu vermeiden, dass einige Gäste underdressed auf der Weihnachtsfeier erscheinen.

hingewiesen werden, um zu vermeiden, dass einige Gäste underdressed auf der Weihnachtsfeier erscheinen. Gebt im Einladungstext mit an, ob Partner oder Familienmitglieder willkommen sind.

willkommen sind. Damit ihr die Organisation besser planen könnt, weist auf eine Deadline für die Anmeldung oder Absage für die Teilnahme an der Weihnachtsfeier hin.

Weihnachtsfeier: Einladung gestalten – lustige Vorlagen und Texte

Natürlich sollte das Ganze entsprechend verpackt werden. So könnt ihr die nötigen Informationen zum Beispiel in ein Weihnachtsgedicht verpacken oder zumindest mit einem lyrischen, saisonalen Text einleiten, wie Loriots Adventsgedicht.

Um die Vorlage etwas persönlicher zu halten, könnt ihr den Text mit einigen Highlights des Jahres aus dem Unternehmen beziehungsweise dem Verein einleiten. Sollte es in diesem Jahr ordentliche Ergebnisse und schöne Ereignisse gegeben haben, darf in der Einladung auch gelobt und darauf hingewiesen werden. Einige lustige und kreative Ideen mit Vorlagen für eigene Weihnachtsfeier-Einladungen mit Text findet ihr hier:

Eine Muster-Einladung zur Weihnachtsfeier könnte etwa wie folgt aussehen:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Advent, Advent, das Smartphone brennt.

Erst die Antenne, dann die Tasten

und zum Schluss der ganze Kasten.

Ist dann auch der Akku breit,

wisst ihr, es ist Weihnachtszeit!

Wir saßen in diesem Jahr Hunderte von Tagen zusammen und haben so einiges geschafft. Zum Jahresausklang und Einstimmung auf die Weihnachtstage wollen wir uns am DATUM zusammensetzen, um bei unserer Weihnachtsfeier den Arbeitsalltag für einige Stunden hinter uns zu lassen und ein paar feierliche Stunden zu zelebrieren.

Daher laden wir euch am DATUM in LOCATION ein.

Wir freuen uns auf euer Erscheinen. Für Speis‘ und Trank ist gesorgt.

Unterschrift

PS: Für eine bessere Planung bitten wir euch, uns bis zum XY. November mitzuteilen, ob ihr an der Weihnachtsfeier teilnehmen werdet. Vielen Dank und bis zum vereinbarten Termin!

Eine andere Vorlage:

Betreff: 🎄 Einladung zum Rentier-Rave 🎉

Ho ho ho, liebe Freunde!

Die Rentiere haben sich aus dem hohen Norden aufgemacht, um mit uns die diesjährige Weihnachtsfeier zu rocken! Es wird heiße Schokolade, glitzernde Lichter und vielleicht sogar ein paar tanzende Elfen geben. Also schnappt euch eure festlichsten Socken und kommt vorbei, um mit uns zu feiern!

📅 Datum: 🕖 Zeit:📍 Ort:

Wir freuen uns auf euer fröhliches Geweih und eure winterlichen Moves!

Mit festlichen Grüßen,

Adventskalender selber basteln: Die 5 besten Ideen Abonniere uns

auf YouTube

Vorlage 3:

Betreff: 🎅 Einladung zum Weihnachtszauber im Wunderland 🌟

Hallo ihr Lieben!

Die Rentiere schnauben, die Schneemänner schmelzen vor Aufregung und sogar der Grinch kann es kaum erwarten – unsere Weihnachtsfeier steht vor der Tür! Kommt vorbei und taucht ein in das festliche Wunderland mit Glühwein, Lachanfällen und vielleicht sogar einer spontanen Schneeballschlacht.

📅 Datum: 🕖 Zeit:📍 Ort:

Bringt euer breitestes Lächeln und die beste Portion Weihnachtszauber mit!

Frohe Grüße,

Und noch eine:

🍷 Einladung zur Glühwein & Gute-Laune-Weihnachtsfeier 🎄

Hallo ihr Festtagsfreunde!

Wir laden euch herzlich zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier ein, die vollgepackt ist mit Glühwein, guter Laune und vielleicht sogar einem vorbeifliegenden Schlitten des Weihnachtsmanns. Es wird gemütlich, fröhlich und vor allem lustig – genau wie der Weihnachtsmann in seinen besten Momenten!

📅 Datum: 🕖 Zeit:📍 Ort:

Lasst uns gemeinsam das Jahr feierlich ausklingen lassen!

Mit vorweihnachtlichen Grüßen,

Einladung zur Weihnachtsfeier selbst gestalten: kostenlose Vorlagen für Word

Um die Einladungskarten für die Weihnachtsfeier selbst zu gestalten, benötigt es kein teures Bildbearbeitungsprogramm und auch keine tiefgründigen Kenntnisse in der Bildbearbeitung. Word bietet hierfür bereits einige kostenlose Vorlagen mit. Diese findet ihr wie folgt:

Öffnet Word und steuert über „Datei“ den Abschnitt „Neu“ an. Im Bereich „Office-Vorlagen“. Über das Suchfenster könnt ihr nach Vorlagen für die Weihnachtsfeier-Einladung zum Herunterladen suchen. Habt ihr euch für eine Vorlage entschieden, könnt ihr diese speichern und dann mit eurem eigenen Text sowie Bildern ausstatten. Nun müssen die Einladungen nur noch ausgedruckt und an die gewünschten Gäste verteilt werden.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.