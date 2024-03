Wie viele Kreditkarten darf und sollte man haben?

Eine Kreditkarte bietet Nutzern viele Vorteile. Manchmal gibt es bei der Buchung einer neuen Karte auch eine Prämie. Möglicherweise stößt man auf ein interessantes Angebot, hat aber schon eine entsprechende Geldkarte im Portemonnaie. Wie viele Kreditkarten darf man haben? Und ist es sinnvoll, mehrere Karten zu nutzen?

Es gibt keine generelle Regel für die maximale Anzahl von Kreditkarten. In der Theorie kann man also verschiedene Karten buchen. Banken geben nicht vor, dass man eine Kreditkarte exklusiv bei ihnen haben muss. Man ist auch bei den einzelnen Anbietern nicht eingeschränkt. Ihr könnt also verschiedene Bezahlkarten von Visa, Mastercard und anderen Anbietern gleichzeitig nutzen. Dabei sollte man dennoch beachten, dass die maximale Anzahl eingeschränkt werden könnte.

Darf man 2 oder mehrere Kreditkarten haben?

Zwar gibt es kein Gesetz und keine Vorschrift für die maximale Anzahl an Kreditkarten, Banken können aber entscheiden, ob sie Interessenten für ihr Kreditkartenangebot zulassen oder ablehnen. Basis für die Entscheidung sind die Schufa-Daten (Auskunft kostenlos beantragen). Eine Ablehnung kann verschiedene Gründe haben. Mit jeder neuen Kreditkarte steigt das Risiko, für eine neue Karte nicht mehr zugelassen zu werden. Hier gibt es aber keine pauschale Anzahl, stattdessen hängt es von der eigenen Lebens- und finanziellen Situation ab, ob man für eine neue Kreditkarte zugelassen wird oder nicht.

Jede Kreditkarte wird in der Schufa eingetragen.

wird in der Schufa eingetragen. Dort finden sich auch weitere Informationen zur finanziellen Lage, zum Beispiel die Angabe, welches Bankkonto man nutzt und ob Kredite laufen .

man nutzt und . Auch Angaben zu früheren Zahlungsproblemen werden bei der Schufa geführt.

Mit dem Blick in die Schufa-Daten überprüft die Bank vor der Ausstellung der Kreditkarte die Bonität des Interessenten.

des Interessenten. Werden hier bereits Kreditkarten aufgeführt, könnte die Bank sich fragen, wofür man eine weitere Karte benötigt .

. Bei jeder Bezahlkarte hat man eine Art Kredit, den man zum Ende eines Abrechnungsmonats begleichen muss. Nutzt man diesen Rahmen bei mehreren Karten aus, könnte man über seine Verhältnisse leben und mehr Geld ausgeben, als man eigentlich hat. Banken könnten darin eine Gefahr sehen, Rückzahlungen nicht leisten zu können.

Warum sollte man (nicht) mehrere Kreditkarten haben?

Eine pauschale Antwort darauf, wie viele Kreditkarten man haben darf, gibt es nicht. Das hängt von der eigenen Bonität ab. Mit schlechten Schufa-Werten kann bereits die erste Anfrage abgelehnt werden, ist alles im grünen Bereich, sind 3 bis 4 Karten oft kein Problem. Vorteile mehrere Kreditkarten sind zum Beispiel getrennte Abrechnungen. Zudem kann man unterschiedliche Dienste nutzen, wenn man zum Beispiel eine Visa und eine American Express oder Mastercard hat. Oft gibt es verschiedene Treue- und Bonusprogramme, auf die man mit mehreren Karten parallel zugreifen kann (Kostenlose Kreditkarte mit 25 Euro Startguthaben ansehen). Problematisch könnte es aber werden, wenn man den Überblick über seine Ausgaben bei drei oder mehr Karten verliert. Viele Karten sind zudem nicht kostenlos (Kostenlose Angebote ansehen). So bezahlt man also möglicherweise Gebühren, ohne einen richtigen Vorteil davon zu haben.

Falls man keine richtige Kreditkarte bekommt, könnte man einen Blick auf eine Prepaid-Variante werfen (gute Angebote hier ansehen). Solche Karten haben viele Vorteile einer Kreditkarte, müssen aber auf einige Funktionen verzichten. Da man hier jedoch nur Beträge ausgeben kann, die man vorher aufgeladen hat, ist die Hürde bei der Beantragung nicht so hoch wie bei einer richtigen Visa- oder Mastercard.

