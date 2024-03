Auxmoney: Ablehnung nach Unterschrift – was tun?

Bei Auxmoney kann man online einen Kredit beantragen. Wird man nach einer Prüfung zum Kredit zugelassen, erhält man den Vertrag zur Unterschrift. Wie sieht es danach aus? Kann der Kredit bei Auxmoney nach der Unterschrift abgelehnt werden?

Ist der Auxmoney-Vertrag persönlich unterschrieben und weggeschickt, steht einer Auszahlung fast nichts mehr im Wege. Es kann aber seltene Fälle geben, bei denen auch danach noch eine Ablehnung erfolgen kann. Was sind die Gründe und wie kann man das verhindern?

Kann man bei Auxmoney abgelehnt werden?

Der Anbieter gibt selbst an, dass eine Ablehnung nach Unterschrift des Kreditvertrags „nur selten der Fall ist“. Gleichzeitig weist man darauf hin, dass die Kreditvergabe weniger strenge Voraussetzungen hat, als bei Banken oder „klassischen Kreditgebern“. Dennoch muss sich auch der Online-Anbieter absichern und auf die Genehmigung eines Kredits verzichten beziehungsweise einen bereits gestatteten Kredit nachträglich verwehren. Diese Voraussetzungen muss man erfüllen, um für einen Kredit bei Auxmoney in Frage zu kommen:

Mindestalter: 18 Jahre

Wohnsitz und Bankkonto in Deutschland

Regelmäßiges Einkommen

„Saubere“ Bonität

Für die Bonität zieht Auxmoney verschiedene Daten heran. Neben dem Schufa-Score schaut man sich noch weitere, nicht nähe benannte Faktoren an, um den eigenen „Auxmoney-Score“ zu ermitteln. Ein negativer Schufa-Score führt nicht sofort zur Ablehnung, man hat also auch dann noch eine Chance auf einen Auxmoney-Score. Tipp: So kann man seinen Schufa-Score verbessern.

Auxmoney: Ablehnung nach Unterschrift – was jetzt?

Keine Chance hat man hingegen, wenn sich bei der Überprüfung herausstellt, dass man einen früheren Kredit nicht zurückbezahlt hat. Auch hohe, bestehende Schulden, offene Rücklastschriften, ein unsicheres Beschäftigungsverhältnis oder kein regelmäßiges Einkommen können dazu führen, dass man bei Auxmoney abgelehnt wird. Laufen bereits Kredite, ist die Chance ebenfalls niedrig, noch einen weiteren Kredit gewährt zu bekommen. Den Bearbeitungsstatus seines Antrags kann man nach dem Login bei Auxmoney einsehen.

Dabei sollte man beachten, dass man bei Auxmoney in der Regel nach dem Antrag zunächst einen Vorvertrag bekommt. Bevor es zu einem endgültigen Vertragsabschluss kommt, werden die Angaben und die Bonität noch einmal gründlich geprüft. Dabei gibt es einerseits automatisierte Prüfungen und andererseits in bestimmten Fällen auch Mitarbeiter, die sich einen Fall genauer anschauen. Wurde ein Vertrag von beiden Seiten unterschrieben, ist er bindend und kann nicht zurückgenommen werden. Es gibt aber Ausnahmen: Vor allem, wenn sich herausstellt, dass man falsche Angaben gemacht hat oder sich Bedingungen kurzfristig geändert haben, kann es vorkommen, dass der Kreditantrag bei Auxmoney auch noch nach der Unterschrift abgelehnt wird. Falls ihr abgelehnt wurdet, kann auch ein Missverständnis vorliegen. Kontaktiert also gegebenenfalls den Anbieter, um offene Fragen zu klären.

