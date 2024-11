Winterzeit ist Puzzlezeit – und Marvel-Fans freuen sich über dieses Baby-Groot-Puzzle

Für alle Marvel-Fans gibt es seit diesem Jahr ein schönes neues Puzzle, welches sich ideal dafür anbietet, die graue Winterzeit zu überstehen! Es handelt sich um ein Puzzle von Baby-Groot.

Puzzle für Fans

Es gibt für Fans unterschiedlichster Formate die verschiedensten Merchandising-Produkte, die sich auf ihre Lieblingscharaktere beziehen. So werden etwa regelmäßig LEGO-Sets veröffentlicht, in denen Landschaften und Charaktere eines Films oder einer Serie nachgebaut werden können.

Andere wollen hingegen lieber ein Puzzle fertigstellen, eine optimale Beschäftigung für die ruhige Winterzeit. Ein ideales Produkt für alle Marvel-Fans wurde in diesem Jahr veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein 1000-teiliges Puzzle (auf Amazon ansehen), welches Baby-Groot entspannt liegend vor einem Baum darstellt.

Avengers Groot | Puzzle-Serie mit Lieblingshelden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2024 19:02 Uhr

Da das Puzzle auch optisch sehr ansprechend ist, bekommt ihr damit einen echten Blickfang für eure Wohnung und könnt sie damit ansprechend dekorieren.

Puzzle ab 12 Jahren

Das Puzzle wird offiziell für Personen ab 12 Jahren empfohlen. Es zeigt Groot in einer Szene aus dem Film Guardians of the Galaxy. Fertiggestellt hat das Puzzle die Maße von 683 x 480 mm.

Durch ein beigelegtes Poster kann man das Bild ganz einfach nachpuzzlen und kalte Winternachmittage mit seiner Fertigstellung verbringen. Mit 1000 Teilen, die zusammengesetzt werden müssen, ist dabei sicherlich auch etwas Geduld gefragt. Aber diese lohnt sich.

Was plant Marvel für die Jahre 2024 und 2025? Falls ihr einen Überblick gewinnen wollt, bietet sich dieser Trailer optimal dafür an.

Marvel Studios Disney+ Serien und Filme 2024 und 2025 - Trailer

Für echte Fans gibt es übrigens auch ein spannendes Groot-LEGO-Set, welches Kindern und Erwachsenen viel Spaß beim Bauen bereiten wird. Und wer nicht genug von Legespielen bekommen kann, findet bei uns Tipps, wie man sein perfektes Puzzle einfach selbst erstellten kann.

