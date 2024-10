SuperFetch deaktivieren oder aktivieren (Windows 10,7,8) – so geht's

Der Windows-Dienst SuperFetch lädt häufig benötigte Programme frühzeitig in den Arbeitsspeicher, um sie schneller zu starten. Wir zeigen, wie ihr die Funktion deaktiviert oder aktiviert.

SuperFetch bei SSDs deaktivieren

Wenn Windows bei euch auf einer SSD installiert ist, benötigt ihr die Funktion SuperFetch nicht. Die SSD ist schnell genug, um Programme ohne Geschwindigkeitsverlust zu laden. SuperFetch sorgt in dem Fall nur für unnötige Schreibvorgänge auf de SSD, was zu einer verkürzten Lebensdauer führt. So deaktiviert ihr den Dienst:

Drückt die Tasten Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Tippt services.msc ein und drückt Enter . Klickt in der Liste der Dienste doppelt auf den Eintrag „Superfetch“. Im neuen Fenster wählt ihr bei „Starttyp“ den Eintrag „Deaktiviert“ aus. Bestätigt mit „OK“ und schließt alle geöffneten Fenster. Startet Windows neu.

Hier deaktiviert ihr den Dienst „Superfetch“ (© GIGA)

SuperFetch bei Festplatten aktivieren und einstellen

Wenn Windows oder Programme bei euch auf einer gewöhnlichen Festplatte installiert sind, könnt ihr SuperFetch aktivieren und genau einstellen, damit Programme oder der PC schneller starten:

Drückt die Tasten Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Tippt regedit ein und drückt Enter , um die Windows-Registry zu öffnen. Navigiert zum Schlüssel: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters Klickt in der rechten Fensterseite doppelt auf den Eintrag „EnablePrefetcher“.

Stellt nun eine der Zahlen ein, um folgende SuperFetch-Modi zu aktivieren:

Hier konfiguriert ihr die SuperFetch-Funktion (© GIGA)

0: SuperFetch ist deaktiviert.

1: Der Start von Programmen wird beschleunigt.

2: Der Bootvorgang wird beschleunigt.

3: Der Start von Programmen und der Bootvorgang wird beschleunigt (Standardeinstellung).

Der Wert 3 ist die Standardeinstellung und beschleunigt sowohl Bootvorgang als auch Programme. Wenn ihr eine SSD nutzt, könnt ihr den Wert hier auf 0 stellen.

SuperFetch per Eingabeaufforderung einschalten/ausschalten

Ihr könnt SuperFetch mit folgenden Befehlen auch in der Eingabeaufforderung ein- oder ausschalten:

Drückt die Tastenkombination Windows + R , um das Ausführen-Fenster zu öffnen. Gebt cmd ein, aber bestätigt noch nicht. Haltet nun die Umschalt - und Strg -Taste gedrückt und drückt als dritte Taste gleichzeitig Enter . Bestätigt den Hinweis mit „Ja“, um die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten zu öffnen. Gebt den folgenden Befehl ein, um SuperFetch zu deaktivieren:

sc stop "SysMain" & sc config "SysMain" start=disabled Gebt diesen Befehl ein, um SuperFetch zu aktivieren:

sc start "SysMain" & sc config "SysMain" start=auto Startet Windows danach neu.

