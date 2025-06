„28 Days Later“-Reihenfolge: So solltet ihr die Filme schauen

Mit der Veröffentlichung vom neuen „28 Years Later“ möchten viele die ersten Filme anschauen. Aber was ist die richtige Reihenfolge?

Das „28 Years Later“-Franchise

Mit dem im Jahr 2003 veröffentlichten Horrorfilm „28 Days Later“ gelang dem britischen Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland („Civil War“) die Schaffung eines echten Kultklassikers. Die Geschichte dreht sich um den Ausbruch des sogenannten Rage-Virus, das Menschen in kürzester Zeit in rasende und gewalttätige Zombies verwandelt.

Im Fokus steht der Fahrradkurier Jom (Cillian Murphy), der nach einem Koma in einem verlassenen Krankenhaus erwacht und sich in einem von Zombies überrannten, postapokalyptischen England zurechtfinden muss. Inzwischen wurde die Filmreihe um weitere Teile ergänzt. Aber in welcher Reihenfolge sollte man diese eigentlich anschauen?

Das ist die „28 Days Later“-Reihenfolge

Dank des Erfolgs von „28 Days Later“ ließ eine Fortsetzung nicht lange auf sich warten: 2007 erschien „28 Weeks Later“. An diesem Sequel waren Danny Boyle und Alex Garland nicht beteiligt. Inhaltlich knüpft der Film an die Ereignisse des ersten Teils an, legt jedoch den Fokus auf neue Charaktere und führt die ursprüngliche Handlung nicht direkt weiter.

Ähnlich verhält es sich mit „28 Years Later“, der am 19. Juni 2025 in Deutschland in die Kinos kam. Der Film markiert den Auftakt zu einer neuen Trilogie. Obwohl die Teile nicht unmittelbar miteinander verknüpft sind, wird dennoch empfohlen, sie in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung anzusehen.

„28 Days Later“ (2003), verfügbar zum Kaufen oder Leihen auf Prime Video

„28 Weeks Later“ (2007), verfügbar zum Streamen auf Disney+

„28 Years Later“ (2025), derzeit im Kino

„28 Years Later: The Bone Temple“ (2026)

„28 Years Later: Teil 3“ (Unbekanntes Startdatum)

Im Video unserer kino.de-Kollegen bekommt ihr einen ersten Einblick in den Teil von 2025:

Die neue „28 Years Later“-Trilogie

Fans der „28 Days Later“-Saga können aufatmen, denn mit „28 Years Later“ startet eine neue geplante Trilogie. Danny Boyle kehrt als Regisseur für den Auftaktfilm zurück, während Nia DaCosta den zweiten Teil mit dem Titel „28 Years Later: The Bone Temple“ inszenierte, der bereits fertiggestellt ist und 2026 in die Kinos kommen soll.

Alex Garland war auch diesmal für die Drehbücher der ersten beiden Filme verantwortlich. Für den dritten Teil wird aller Wahrscheinlichkeit nach erneut Danny Boyle die Regie übernehmen, ein Erscheinungsdatum wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben (via Screenrant).