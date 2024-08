Amazon und Co. schnallen es einfach nicht: Für Serienfans gibt es nur einen Ausweg

Sie haben es schon wieder getan und lernen es nicht. Kaum ist die erste Staffel einer erfolgversprechenden oder vielleicht auch polarisierenden Serie veröffentlicht, lassen die Streaming-Dienste die Kundschaft hängen. Gleich ob Amazon, Disney oder Netflix – niemand ist hier unschuldig. Für Serienfans kann es daher nur noch eine Lösung geben, wie ich in der heutigen Ausgabe der Wochenendkolumne von GIGA resümiere.

Amazon und Co. fehlt die Ausdauer

Neu ist das Ärgernis ja nicht. Die Streaming-Dienste schleudern Unmengen von Serien unters zahlende Volk, nur um dann kalte Füße zu bekommen und die Serien knallhart abzusetzen. In den letzten Tagen erging es so beispielsweise „My Lady Jane“ von Amazon Prime Video und „The Acolyte“ auf Disney+. Weder die fantasievolle Bridgerton-Alternative noch die polarisierende Star-Wars-Serie erhalten eine Chance auf Fortsetzung. In beiden Fällen könnte die Wut darüber nicht größer sein, enden sie doch jeweils mit einem fiesen Cliffhanger.



Zufälligerweise habe auch ich beide Serien in den letzten Wochen gesehen und bin etwas betrübt, andererseits reagiere ich darauf mittlerweile mit einem phlegmatischen Achselzucken. Zu oft haben wir, die Streaming-Kunden, die Anbieter mit ihrem Tun davonkommen lassen. Der nächsten Sau beziehungsweise Serie, die durchs Dorf gejagt wird, ergeht es am Ende ähnlich.



Mich beschleicht das Gefühl, dass Amazon, Disney+ oder Netflix und Co. gehetzt werden durch eine Armee von Controller-Wichten mit unverrückbaren „Einschaltquoten“ unterm Arm und öfters auch von immer lauter schreienden Fanboys, denen man lieber die Tastatur unter Androhung der Prügelstrafe wegnehmen sollte.



Den Kopf verlor Lady Jane vielleicht nicht, aber das Recht auf eine Fortsetzung:

My Lady Jane – Trailer Deutsch

Hat denn keiner der Verantwortlichen mehr genügend Rückgrat und Geduld, um Serien auch mal etwas länger Zeit zur Entwicklung zu lassen? Wo bleibt die Perspektive? Dieses „Hire and Fire“ ist einfach widerlich. Jeder will den Erfolg sofort und ohne große Schwierigkeiten. Schließlich warten in der Pipeline der Streaming-Dienste noch genügend weitere Serien, die man im Anschluss verheizen kann.

Verzicht ist der einzige Ausweg im Moment

Wir, die Kundinnen und Kunden, müssen daraus endlich lernen und Konsequenzen ziehen. Sobald eine neue Serie auftaucht, müssen wir widerstehen und nicht sofort darauf anspringen. Einfach mal durchatmen und die Streaming-Dienste mit Ignoranz strafen. Angesehen wird eine Serie erst, wenn diese eine Perspektive hat oder abgeschlossen wurde. Ich bin es leid, als Versuchskaninchen der Streaming-Branche missbraucht zu werden. Dafür ist mir meine restliche Lebenszeit einfach zu kostbar.



Der einzige Ausweg ist auf absehbare Zeit zunächst der Verzicht. Sollten die Anbieter nämlich nicht ernsthaft darüber nachdenken und ihre Taktik bald ändern, könnte das aktuelle Tun früher oder später die Serienlandschaft nachhaltig zerstören. Zuschauer interessieren sich dann nicht mehr für Serien, einzig und allein Filme oder Miniserien mit abgeschlossener Geschichte würden noch überleben.



Für mich steht fest: Das proklamierte goldene Zeitalter der TV-Serien steht derzeit auf der Kippe. Amazon, Netflix und Co. haben es in der Hand, den Absturz noch zu vermeiden. Hoffentlich schnallen sie es endlich und denken um.



