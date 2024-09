Assassin’s Creed Shadows: Auf dieses Feature ist Ubisoft besonders stolz

Mit Assassin’s Creed Shadows bringt Ubisoft die beliebte Abenteuer-Reihe endlich nach Japan – so wie es sich Fans schon lange wünschen. Mit einem ganz besonderen neuen Feature will der Publisher das langersehnte Setting noch lebendiger machen und richtig in Szene setzen.

Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft prahlt mit Wetter-Feature

Für die Open World von Assassin’s Creed Shadows hat Ubisoft ein ganz besonderes Ass im Ärmel – dynamisches Wetter, das euer Spielerlebnis beeinflussen soll.



Wie Art Director Thierry Dansereau in einem Interview mit VG247 verrät, hat sich der Publisher für das neueste und erstmals exklusiv für Current-Gen-Konsolen geplante Spiel das spezielle Wetter-Feature Atmos ausgedacht. Mit Atmos hat Ubisoft ein Tool geschaffen, das sich vor allem auf die Wolken und Wetterbedingungen im Spiel konzentriert – diese werden dynamisch simuliert und sollen sich auch auf das Gameplay auswirken.

Das Atmos-Tool wird demnach sowohl Niederschlag in jeder Form als auch Wind und andere Wetterphänomene realistisch berechnen und eigenständig darstellen.



Spieler werden darauf reagieren müssen, unter anderem wird die Sichtbarkeit während eines Sturms für NPCs deutlich eingeschränkt sein – dementsprechend sollen sich dann mehr Möglichkeiten bieten, an Feinden vorbeizuschleichen oder sie zu überraschen. (Quelle: VG247)

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Assassin’s Creed Shadows an:

Assassin's Creed Shadows: Offizieller Trailer zur Spielwelt

Assassin’s Creed Shadows muss Fans überzeugen

Während sich viele Fans der langlebigen Open-World-Reihe auf Assassin’s Creed Shadows freuen dürften, muss Ubisoft einige Zweifler erst noch überzeugen.



Erst kürzlich sorgte eine kleine Szene aus dem neuesten Trailer für Empörung – ein Pferd war einigen Fans nicht elegant genug animiert. Ob sich Ubisoft mit dem neuesten Open-World-Blockbuster an frühere Erfolge anschließen kann, wird sich ab dem Release-Termin am 12. November 2024 zeigen.

Kollege Robert freut sich ganz besonders auf ein bestimmtes Feature in Assassin’s Creed Shadows:

