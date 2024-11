Bei Amazon Prime Video gibt's die perfekte Serie für Fans von Dungeons & Dragons

"The Legend of Vox Machina" ist inzwischen mit drei Staffeln auf Amazon Prime verfügbar. Und mit dem richtigen Trick sogar komplett kostenlos.

Von Critical Role zum Streaming-Hit

"The Legend of Vox Machina" hat sich schon mit der ersten Staffel als Legende unter Dungeons-&-Dragons-Fans etabliert. Die Serie basiert immerhin auf der berühmten Kampagne des Sprecher-Kollektivs Critical Role, zu dem Stars wie Ashley Johnson (Ellie in "The Last of Us"), Sam Riegel (Phoenix Wright) und Laura Bailey (Jaina Prachtmeer in World of Warcraft) gehören. Auch Matthew Mercer als Spielleiter dabei, der als Stimme von Charakteren wie Cassidy in Overwatch, Goro Majima in Like A Dragon oder Ganondorf in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekannt ist.

Für alle, denen die über 400 Stunden Live-Rollenspiel zu viel waren, bietet die Animationsserie nun die Möglichkeit, die Geschichte in handlichen 30-Minuten-Episoden ohne spielerische Unterbrechungen zu genießen - mit beeindruckenden Animationen obendrein.

Jetzt komplett verfügbar - und kostenlos zu sehen

Die dritte Staffel ist nun vollständig auf Amazon Prime erschienen und begeistert erneut mit hohen positiven Wertungen. In den letzten vier Wochen wurden jeweils drei Folgen veröffentlicht. In der Zeit hat sogar ein Probe-Abo ausgereicht, um alle neuen Folgen (und die zwei vorherigen Staffeln) zu schauen. Komplett ohne klassisches Binging.

Die Serie begeistert nicht nur eingefleischte D&D-Fans und -Kanäle wie Keep On Rolling oder Quest. Selbst wenn ihr bisher wenig mit Pen & Paper-Rollenspielen am Hut hattet, wird euch "Vox Machina" in seinen Bann ziehen - vielleicht sogar noch mehr als der D&D-Kinofilm von 2023.

Ein besonderes Highlight: Die Critical Role-Mitglieder sprechen ihre Charaktere selbst. In der deutschen Version wurden Regie und Dialogbuch von den Dice Actors produziert, dem deutschen Pendant zu Critical Role.

Also, nutzt die Chance auf einen kostenlosen Probemonat und taucht ein in die Rollenspiel-Welt von Critical Role und Vox Machina!

