Beliebter Anime als Film: Glaubt mir, das ist kein Ersatz für die Original-Serie

Am 29. April erscheint der Compilation-Film „Kaiju No. 8: Mission Recon“ in den deutschen Kinos. Eine actiongeladene Zusammenfassung der ersten Staffel passend bevor im Sommer die zweite Staffel an den Start geht. Doch reicht dieser Recap-Film aus, um die erste Staffel komplett zu ersetzen? Ich habe es ausprobiert und im Video erfahrt ihr, wie es ausgegangen ist.

Transkript des Videos

Im Sommer startet die zweite Staffel von Kaiju No. 8 und der erste Trailer sieht richtig vielversprechend aus. Einziges Problem bei der Sache: Ich hab Staffel 1 nicht gesehen und nur das erste Manga-Kapitel gelesen. Jetzt kommt aber ein Compilation-Film zur 1. Staffel in die Kinos und da hab ich mich gefragt: Kann ich damit vielleicht Staffel 1 komplett skippen? Wir haben bei Crunchyroll mal angeklopft und ich durfte mir schon vorab den Film anschauen. Und um es kurzzuhalten: Der Film ist kein Ersatz für Staffel 1! Schon alleine deswegen nicht, weil er nur 10 von 12 Folgen zusammenfasst. Der Fokus liegt eindeutig auf dem Anfang der Geschichte und sonst bekommt man hauptsächlich die Kämpfe gegen die großen Kaijus zu Gesicht. Und auf einer großen Kinoleinwand kommt das auch sicherlich richtig gut, aber dafür kommen Dinge, wie das Basiswissen über die Welt und vieles, was zwischenmenschlich passiert sehr kurz. Ich hab keinen Plan, wie genau jetzt die Fähigkeiten von Kafka aussehen oder wie seine Verwandlung ablief, der Aufbau vom Verteidigungskorps bleibt ein Rätsel, ich kenne kaum einen der Nebencharaktere und hab noch weniger einen Plan davon, wie sie zueinander stehen oder deren Training aussah. Aber die wichtigste Frage, die ich mir nach dem Film stelle: Warum hat die Kommandantin einen weißen Tiger als Haustier und niemand hinterfragt das? Hoffentlich wurde das in der Serie erklärt. Wer für die zweite Staffel einfach nur ein Recap braucht, findet sowas auch sicher auf YouTube gut und knapp aufgeschlüsselt. Wer aber Fan ist und Bock auf Kaiju-Action im großen Format hat, der wird sich über die Kinovorführung freuen und bekommt zusätzlich nach dem Film auch noch eine neue Episode („Hoshinas freier Tag“), die mehr in Richtung Slice-of-Life geht und während der Trainingszeit spielt. Und falls ihr Staffel 2 nicht mehr abwarten könnt, dann gebt dem Manga mal eine Chance. Ab Kapitel 39 (in Band 5) könnt ihr die Geschichte weiterlesen.

