Capybara GO: Alle Codes und wie ihr sie eingeben & einlösen könnt (April 2025)

An dieser Stelle zeigen wir euch, wie ihr in Capybara GO Codes einlösen könnt, um mehr Edelsteine, Energie, Eier und Schlüssel zu bekommen. Zudem findet ihr hier die aktuelle Liste mit allen Codes, die ihr eingeben und aktivieren könnt.

Liste aller Codes (Stand: April 2025)

capychunfen : Belohnungen

: Belohnungen capywhiteday : Belohnungen

: Belohnungen capywomensday : Belohnungen

: Belohnungen hinacapy25 : 500 Edelsteine

: 500 Edelsteine capyyushui : 300 Edelsteine

: 300 Edelsteine 1stfullmoon : Belohnungen

: Belohnungen cappy25 : Belohnungen

: Belohnungen setsubun25 : Belohnungen

: Belohnungen lucky999 : 15 Haustier-Eier und 200 Haustierfutter

: 15 Haustier-Eier und 200 Haustierfutter lucky888 : 1 Goldener Schlüssel​

: 1 Goldener Schlüssel​ lucky666 : 66 Edelsteine und 20 Ausdauer​

: 66 Edelsteine und 20 Ausdauer​ lucky2025 : 1 Legendärer Schlüssel und 100 Edelsteine

: 1 Legendärer Schlüssel und 100 Edelsteine capy666 : 5 Silberne Schlüssel

: 5 Silberne Schlüssel capy888 : 1 Goldener Schlüssel und 20 Ausdauer​

: 1 Goldener Schlüssel und 20 Ausdauer​ capy999 : 15 Haustier-Eier und 200 Haustierfutter​

: 15 Haustier-Eier und 200 Haustierfutter​ capyadult25 : 5 Energie und 2.000 Münzen​

: 5 Energie und 2.000 Münzen​ capyhighlight24 : 50 Eier, 20 Energie und 200 Edelsteine​

: 50 Eier, 20 Energie und 200 Edelsteine​ CAPYNEWYEAR25 : 500 Edelsteine

: 500 Edelsteine capychristmas : 1 Legendärer Schlüssel und 500 Edelsteine​

: 1 Legendärer Schlüssel und 500 Edelsteine​ capysocool : 20 Haustier-Eier und 300 Edelsteine​

: 20 Haustier-Eier und 300 Edelsteine​ capypet24 : Belohnungen

: Belohnungen 10000get : Belohnungen

: Belohnungen capyytb : 1 Goldener Schlüssel und 500 Edelsteine​

: 1 Goldener Schlüssel und 500 Edelsteine​ CAPYGUILD : 500 Edelsteine​

: 500 Edelsteine​ cp666 : 5 Silberne Schlüssel

: 5 Silberne Schlüssel cp888 : 1 Goldener Schlüssel und 20 Ausdauer​

: 1 Goldener Schlüssel und 20 Ausdauer​ cp999 : 15 Haustier-Eier und 200 Haustierfutter​

: 15 Haustier-Eier und 200 Haustierfutter​ lucky2024 : 1 Legendärer Schlüssel und 100 Edelsteine​

: 1 Legendärer Schlüssel und 100 Edelsteine​ 5000xcapybara : Belohnungen

: Belohnungen capy2024lounge : Belohnungen

: Belohnungen bahabala666 : 30 Haustier-Eier, 5 Silberne Schlüssel, 20 Ausdauer und 300 Edelsteine

: 30 Haustier-Eier, 5 Silberne Schlüssel, 20 Ausdauer und 300 Edelsteine capy5000naver : 30 Haustier-Eier, 5 Silberne Schlüssel, 20 Ausdauer und 300 Edelsteine​

: 30 Haustier-Eier, 5 Silberne Schlüssel, 20 Ausdauer und 300 Edelsteine​ capy24halloween : 30 Haustier-Eier, 300 Edelsteine und 20 Ausdauer

: 30 Haustier-Eier, 300 Edelsteine und 20 Ausdauer GGBB528 : 30 Haustier-Eier und 66 Edelsteine

: 30 Haustier-Eier und 66 Edelsteine NAI0529 : 30 Haustier-Eier und 66 Edelsteine​

: 30 Haustier-Eier und 66 Edelsteine​ ROGER : 30 Haustier-Eier und 66 Edelsteine​

: 30 Haustier-Eier und 66 Edelsteine​ WANG1: 30 Haustier-Eier und 66 Edelsteine

Codes eingeben und aktivieren

Wenn ihr in Capybara Go Codes einlösen möchtet, um Belohnungen zu kassieren, beachtet die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Startet Capybara Go auf eurem Gerät. Tippt oben links auf euer Avatar-Symbol. In den persönlichen Informationen findet ihr eure UID (Benutzer-ID). Kopiert diese. Geht zur offiziellen Homepage, um Codes einzulösen. Fügt eure UID in das Feld "Game ID" ein. Gebt einen der Codes aus der Liste oben in das Feld "Rewards Code" ein. Füllt den Verifizierungscode aus, falls erforderlich. Klickt auf die Schaltfläche "Redeem". Wechselt zurück ins Spiel und holt eure Belohnungen aus dem Postfach ab.

Klickt auf euren Avatar links oben und kopiert euch eure UID. Später könnt ihr eure Belohnungen aus dem Postfach abholen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Abgelaufene Codes (Stand: April 2025)

Die folgende Liste zeigt euch alle abgelaufenen Codes in Capybara GO. Ihr könnt natürlich trotzdem versuchen, sie einzugeben.

capythanksgiving

5000xcapybara

capy2024lounge

CP666

DOUDOU

EARENDEL

googlecapy11

YORO1027

YUNABB

ÜBERLAST

ET1231

Kasse

CP888

AKAONIKOU

Entschuldigung1

IRIS522

KRAPY

VERRÜCKTESGESICHT

Königreiche

CP999

GLÜCKLICH2024

Capybaragogo

GEARBABY

Capybaragopiano

9QOQ9Q

