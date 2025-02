Civilization 7: So kommt ihr an die Atombombe

Die Atombombe ist die mit Abstand zerstörerischste Waffe in Civilization 7 und ist dementsprechend schwierig zu bekommen. Der Weg zur Nuklearmacht ist alles andere als leicht und verlangt euch großes militärisches Geschick ab.

Militärvermächtnis - Der Weg zur Atombombe

Wer in Civilization 7 mit Atombomben ganze Städte einäschern möchte, wird vor eine ganze Reihe von Herausforderungen gestellt, bevor er auf den roten Knopf drücken darf.

Um die mächtigste Waffe der Menschheit einsetzen zu können, müsst ihr dem Vermächtnis-Weg Militär folgen, Forschung betreiben und kräftig Ideologie-Punkte sammeln.



So kommt ihr an die Atombombe in Civilization 7:

Erforscht die Ausrichtung: Politische Theorie. Erforscht die Technologie: Verbrennungsmotor. Nehmt eine der drei Ideologien Faschismus, Demokratie oder Kommunismus an. Erforscht die Technologie: Luftfahrt. Erobert die Siedlung eines ideologischen Gegners. Sammelt insgesamt 20 Ideologie-Punkte. Baut das Wunder Manhatten-Projekt. Bei Abschluss erhaltet ihr eine Gratis Atombombe. Nutzt einen Bomber oder Staffelkommandeur, um die Bombe abzuwerfen. Falls ihr militärisch siegen wollt, entwickelt das Projekt Operation Ivy (Achtung, bei Abschluss endet eure Partie.)

Der Weg zur Atombombe ist langwierig und stellt euer militärisches Können auf die Probe. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr müsst die Aufgaben nicht zwangsläufig in der festgelegten Reihenfolge erfüllen. Ihr könnt beispielsweise auch schon Siedlungen erobern und Ideologie-Punkte sammeln, ohne vorherige Abschnitte erfüllt zu haben.

Tipp: Wer Atombomben am Fließband bauen will, sollte die Ideologie Kommunismus annehmen. Diese schaltet die Sozialpolitik "Öffentliche Bauvorhaben" frei, die euch +30 % Produktion auf Projekte beschert.

Tipps für die Atombombe

Das Erobern von gegnerischen Siedlungen bringt euch Ideologie-Punkte ein:

1 Punkt, wenn ihr noch keine Ideologie gewählt habt. 2 Punkte, wenn ihr eine Ideologie gewählt habt. 3 Punkte, wenn ihr eine Siedlung mit einer gegnerischen Ideologie erobert.

Die Größe der Stadt ist für die Ideologie-Punkte egal, kleine Siedlungen bringen euch ebenso viele Punkte ein wie große.

Die Ideologie eines Gegners seht ihr in seinem Diplomatiefenster im letzten Reiter (Kopf mit Fragezeichen).

(Kopf mit Fragezeichen). Momentan bietet kein Anführer oder Zivilisation Vorteile beim Bau oder der Entwicklung von Nuklearwaffen.

Unter Projekte könnt ihr in euren Städten mehr Atombomben bauen.

Wird eine Stadt von einer Atombombe getroffen, wird deren Bevölkerung drastisch reduziert, Gebäude und umliegende Modernisierungen werden vernichtet und der Fallout freigesetzt.

Fallout ist schädlich für eure Einheiten und tötet diese in nur zwei Zügen.

Verstrahlte Felder bringen keine Erträge ein.

Strahlung kann aktuell nicht entfernt werden.

