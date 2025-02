Civilization 7: Alle Cheats und wie ihr die Konsole aktiviert

Wie schon in vergangenen Civilization-Spielen habt ihr auch in Civ 7 wieder die Möglichkeit Cheats zu verwenden. Damit ihr diese jedoch nutzen könnt, müsst ihr vorher die Konsole aktivieren, wir sagen euch wie.

So aktiviert ihr die Konsole in Civilization 7

Um die Konsole zu aktivieren, müsst ihr eine Datei namens "AppOptions.txt" finden und bearbeiten.

Die Textdatei sollte in folgendem Verzeichnis zu finden sein:



C:\Benutzer\Euer Windows-Nutzername\AppData\Local\Firaxis Games\Sid Meier's Civilization VII



Öffnet die Datei und sucht nach dem Eintrag:



;EnableDebugPanels -1



Ändert den Eintrag nun in:



EnableDebugPanels 1



Denkt daran, auch das Semikolon am Anfang des Eintrags zu entfernen.



Geht nun ins Spiel und öffnet die Konsole mit "Ö" und drückt auf den Debug-Button oben links in der Ecke.

Für eine bessere Sichtbarkeit könnt ihr die Konsole mit Move auch an den unteren Bildschirmrand bewegen.

Achtung! Es ist möglich, dass der Ordner "AppData" versteckt ist. Damit ihr ihn finden könnt, müsst ihr unter Ansicht zuerst die Option "Ausgeblendete Elemente" aktivieren.

Um Cheats nutzen zu können, müsst ihr zuerst die Entwicklerkonsole aktivieren. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Cheats in Civilization 7

Habt ihr die Konsole aktiviert, klickt ihr auf den Reiter Map und könnt die folgenden Cheats nutzen.

Reveal All : Zeigt die gesamte Map mit allen Details und lüftet den Nebel des Krieges.

: Zeigt die gesamte Map mit allen Details und lüftet den Nebel des Krieges. Explore All : Zeigt die gesamte Map ohne Details, lüftet nicht den Nebel des Krieges.

: Zeigt die gesamte Map ohne Details, lüftet nicht den Nebel des Krieges. Enable FOW: Aktiviert/Deaktiviert den Nebel des Krieges

Einen vierten Cheat findet ihr im Reiter UI im Abschnitt Gameplay.

Force Age Transition: Beendet sofort das aktuelle Zeitalter.

