„Cobra Kai“ Staffel 6 Teil 2: Wann kommt Folge 6?

Fünf Episoden sind seit Sommer 2024 bereits auf Netflix erschienen. „Cobra Kai“ Staffel 6 erscheint in drei Blöcken und zieht das Finale damit bis nach 2025. Wann ihr die sechste Episode im Stream seht, erfahrt ihr hier.

„Cobra Kai“ Staffel 6 Teil 2 im Stream

Die sechste und damit finale Staffel von „Cobra Kai“ startete am 18. Juli 2024 auf Netflix. Doch die neuen Episoden erscheinen nicht auf einmal. Stattdessen werden die insgesamt 15 Episoden der neuen Staffel in drei Blöcken veröffentlicht. Nachdem Episoden 6 bis 10 erst Ende November erscheinen sollten, hat Netflix den Termin etwas nach vorne geschoben. „Cobra Kai“ Staffel 6 Teil 2 startet am 15. November 2024.

Alle Releasetermine von „Cobra Kai“ findet ihr hier:

Teil 1 am 18. Juli 2024

Teil 2 am 15. November 2024

Teil 3 im Jahr 2025

Jeder Teil wird gleichmäßig auf jeweils fünf Episoden aufgeteilt. Allerdings steht das genaue Datum für den dritten Teil noch nicht fest. Auf Basis der Wartezeit zwischen Teil 1 und 2 ist es nicht abwegig, dass Teil 3 von „Cobra Kai“ im März 2025 erscheint. Wer den Trailer noch nicht gesehen hat, sollte das schnell nachholen:

Cobra Kai Staffel 6 (Teil 1) Trailer - OmU

Der Cast von „Cobra Kai“ Staffel 6

Am Cast der neuen Staffel hat sich nicht viel verändert. Ralph Macchio und William Zabka kehren zurück als Daniel und Johnny, aber auch ihre Schüler sind wieder da, um in der sechsten Staffel für das Sekai Taikai zu trainieren.

Die Besetzung der neuen Staffel sieht wie folgt aus:

Ralph Macchio als Daniel LaRusso

William Zabka als Johnny Lawrence

Yuji Okumoto als Chozen

Martin Kove als John Kreese

Xolo Maridueña als Miguel Diaz

Tanner Buchanan als Robby Keene

Peyton List als Tory Nichols

Courtney Henggeler als Amanda LaRusso

Jacob Bertrand als Eli „Hawk“ Moskowitz

Gianni Decenzo als Demetri Alexopoulos

Dallas Dupree Young als Kenny Payne

Mary Mouser als Samantha LaRusso

Vanessa Rubio als Carmen Diaz

Gehütete Geheimnisse, rachsüchtige Rivalen und Balance: Worum es in „Cobra Kai“ Season 6 geht

Nach Jahrzehnten der Rivalität und reichlich Drama, das sich über bisher fünf Staffeln gestreckt hat, arbeiten die Dojos von Johnny und Daniel zusammen, um ihre Schüler zur Weltmeisterschaft im Karate zu führen. Doch Kreese ist wieder auf freiem Fuß und unterrichtet seine neuen Lehrlinge, mit dem Ziel, Rache zu nehmen.

Während Daniel und Johnny die Balance zwischen ihren beiden Lehrstilen behalten müssen, sieht es so aus, als würde die Zusammenlegung der beiden Dojos nicht ganz so glatt verlaufen sein, wie es scheint. Zwischen Amanda und Tory steht weiterhin die Rivalität und Miguel muss sich erneut gegen Robby beweisen.

Aber auch ein Zeichen aus der Vergangenheit macht sich bemerkbar. Daniel findet eine Truhe seines alten Lehrmeisters, Mr. Miyagi, die jahrelang versteckt war. Welche Geheimnisse in ihr liegen und ob sie ausschlaggebend für den Sieg im Sekai-Taikai-Turnier sind, erfahrt ihr in den neuen Episoden von „Cobra Kai“ Staffel 6.

