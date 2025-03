Das neue Silent Hill wird so brutal wie noch nie, und exakt das braucht das Horrorgenre

Silent Hill f hat als erster Teil der Reihe die höchste Altersbeschränkung in Japan bekommen. Das ist durchaus ein Risiko für das Spiel – und doch ist genau das auch ein Segen für das Horrorgenre.



Ein Kommentar von Marina Hänsel

Silent Hill f könnte ein Horrorspiel werden, das nicht weichgespült ist

Silent Hill f ist das erste Spiel der Silent-Hill-Reihe, das in Japan die höchste Altersbeschränkung erhalten hat. Zum Vergleich: Silent Hill 2 sowie das Remake wurden dort für jüngere Spieler empfohlen als Silent Hill f. Nun ist auch das ESRB-Rating erschienen: Mature 17+ (Quelle: ESRB). In der Erklärung zu Altersbeschränkung werden Nacktheit sowie brutalste Szenen beschrieben – und auch, wenn ich Gewalt keineswegs verherrlichen will, ist es für einen Horrorschocker im Silent-Hill-Universum nur gerechtfertigt, einzig für Erwachsene zu erscheinen. Denn von Horrorspielen erwarte ich ernste und tiefgreifende Einblicke in die Abgründe der menschlichen Psyche – und nicht nur halbherziges Action-Gemetzel.

Was ist euer Lieblingshorrorspiel aus dem Jahr 2024? Ich denke, ihr sagt entweder Silent Hill 2 Remake, nennt ein Indie-Spiel oder habt keines, denn letztes Jahr gab es kaum AAA-Horrorspiele. Das ist aber nicht nur 2024 so gewesen. Insgesamt gibt es einfach nur wenige tatsächlich gruselige Horror-Blockbuster, weil große Spielekonzerne eher auf Sicherheit gehen wollen und Horror-Blockbuster sehr oft weichgespült bei der Spielerin oder dem Spieler ankommen.

Wer die gruseligsten und auch besten Horrorspiele finden will, der sucht mittlerweile im Indie-Genre – letztes Jahr etwa ist Mouthwashing erschienen; ein so verstörendes und meisterhaftes Spiel, dass ich es euch hier direkt noch einmal empfehlen will.

Neben Silent Hill 2 Remake, das fantastisch – aber eben auch ein Remake eines fantastischen Spiels – gewesen ist, hat sich Konami noch an Silent Hill: Ascension versucht. Aber diese Erfahrung wollen alle Beteiligten sicherlich gern vergessen.

Horrorspiele sollten für Horror-Fans gemacht werden – und nicht für jeden

Nicht jeder mag Horror. Und nicht jeder mag Roguelikes oder Visual Novels oder von Dark Souls inspirierte Kampfsysteme. Spiele, die für viel Geld von großen Konzernen entwickelt werden, sollen jedoch oft so viele Menschen wie möglich ansprechen – und wehe, das Spiel geht ein Risiko ein!

Doch genau dieser starre Blick auf die möglichen Verkaufszahlen ist meiner Meinung nach immer wieder ein Grund dafür, dass einst erfolgreiche Spiele wieder und wieder und wieder neu entwickelt werden – schaut euch die Assassin’s-Creed-Reihe an oder gar FIFA.

Spielkonzepte wiederholen sich bis zum Erbrechen und werden immer weicher gespült, damit am besten auch Leute, die noch nie ein Spiel eingefasst haben, genau dieses eine Spiel zocken wollen und können.

Ob das die Formel für endlosen Erfolg ist, bezweifle ich sehr. Überraschungserfolge wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Baldur’s Gate 3 und Kingdom Come Deliverance 2 haben alle gemeinsam, dass sie Neues wagen und teils auch keine Kompromisse eingehen – sie sind nicht weichgespült, sondern konzentrieren sich auf ihre Stärken. Obwohl nicht jeder mit diesen Spielen etwas anfangen kann, sind sie erfolgreicher als so mancher zehnte Teil einer Serie, die sich nur wiederholt.

Der Trailer sowie die Altersbeschränkungen für Silent Hill f zeigen, dass das Spiel sehr wahrscheinlich nicht versuchen wird, jede Spielerin und jeden Spieler einzusacken. Und genau das sehe ich als sehr positives Zeichen – ich will richtigen Horror und eine so dunkle Story, wie es nur möglich ist. Wenn das Spiel ein Erfolg wird, orientieren sich vielleicht auch andere Horrorentwickler und -entwicklerinnen daran – und erkennen, dass nichts weichgespült werden muss, um Fans anzulocken.

